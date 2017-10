Suri legendaarne maratonijooksja

2015. aastal vanuses 92 aastat läbis sportlik vanaproua San Diego maratoni ajaga 7:24.36. Tänavu juunis sai temast vanuses 94 aastat vanim naine, kes suutnud läbida poolmaratoni.

Pikamaajooksu harrastuse juurde jõudis Harriete Thompson alles 76-aastasena. Just nii kõrges eas läbis ta oma esimese maratoni. Kunagi pole hilja alustada!

Harriette Thompson, a two-time cancer survivor, is now the oldest woman to run a half-marathon. https://t.co/fEWb3gJHXP pic.twitter.com/7Jqea4WY73