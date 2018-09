Sügisjooks ühendab eri elualade inimesi

Ilukaubamaja Tradehouse tegevjuht Laura Kuldkepp on Sügisjooksu käimis- või jooksurajal osalenud üle kaheksa korra.

"Rahvaspordiürituste üleüldine atmosfäär on see, mis mulle meeletult meeldib. Ole sa jooksurajal või ela raja ääres kaasa, mõnus muie on kõigil näol. Tallinnas tuleb kogu feeling ja suursündmus koju kätte. Lisaks pakub Sügisjooks suurepärast võimalust kaasata veidi passiivsemaid kolleege, sõpru-tuttavaid. Ära ei tasu unustada ka pisiperet ja kogu põnevust, mida lastejooksud nendele pakuvad.

Sinimustvalge jooksusärk on mul kevadest saadik olemas ja olen sellega juba mitu starti teinud. Eriti uhke tunne oli kodumaa lipuvärvides joosta juulis Londonis British 10 km rajal. Lausa kaks Londonis elavat eestlast astusid ligi ja tervitasid hea sõnaga, mainides, et märkasid mind tänu särgile.

Tegelikult ma regulaarselt jooksma ei jõua, aga jooksupisik on veres ammusest ajast. N-ö vanast rasvast suudan 10 km kenasti läbida, aga elu esimese poolmaratoni plaani võtmine vajaks natukene teadlikumaid jooksukilomeetreid. Kevadsuvisel hooajal teen kümmekond starti ja nimetan end jooksuturistiks. Olen kaalunud mõne jooksusõprade grupiga liitumist, et natukene kohusetundlikumalt ja regulaarsemalt tossud jalga panna.

Hiljuti lõpetasin Alexandra Heminsley raamatu „Kuidas minust sai jooksja“. See on mõnus lugemine just neile, kes plaanivad nullist jooksma hakata. Raamatu autor on täiesti tavaline naine, kes seab endale eesmärke ja jõuab tänu sellele mitme maratoni läbimiseni. Väga lihtne, humoorikas ja motiveeriv lugemine!"