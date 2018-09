Spordiklubi Impuls pakub kõrget kvaliteeti ka pärast nimemuutust

Varem nii Tallinnas kui ka Tartus Arctic Sporti kaubamärki kandnud spordiklubid on praeguseks muutnud oma nime. Äsja leedulaste suure spordiklubibrändi Impuls alla koondunud kompleksid pakuvad aga jätkuvalt oma klientidele mugavat ja personaalset teenindust, parimat jõusaalivarustust ning võimalust osaleda mõnedel vägagi eksklusiivsetel rühmatreeningutel.

Impulsi spordiklubi alustab oma uut sügishooaega uuele nimele lisaks pisut uuenenud kontseptsiooni ja ka uute hindadega. See tähendab, et tänu laienenud treeningvõimalustele ootab spordiklubi enda juurde treenima veelgi laiemat ringi inimesi. Nii neid, keda huvitab individuaalne jõusaalitreening; neid, kes soovivad lihtsalt valgusküllases basseinis ujuda; neid, kelle vaim virgub erinevates rühmatreeningutes koos sportides, kui ka neid, kellel huvi aeg-ajalt kõiki Impulsi spordiklubi võimalusi kasutada. Oodatud on nii noored kui ka vanemad spordihuvilised, sest kõigile leidub nendes majades õige treening. Treeningute hinnad on spordiklubidel samuti uue hooaja alguses langenud, olles äärmiselt konkurentsivõimelised (täpsem hinnakiri artikli lõpus!).

Sügishooaja avamise teeb Impulsis eriliseks seegi, et spordiklubiga liitumine maksab ainult 5 eurot, mille aga annetab klubi tervikuna MTÜ-le Enneaegsed Lapsed, mis tegeleb just enneaegsete laste, nende perede ja lähedaste toetamisega. Peale selle, et liitumisel saab enda keha vormi, tuju heaks ja vaimu virgeks, saab Impulsiga liitudes aidata väikelastel tugevaks kasvada.

Impulsi spordiklubid töötavad pidevalt selle nimel, et puuduks võimalus sportima tulemist edasi lükata ja leida põhjusi, miks mitte trenni minna. Impulsi rühmatreeningute valik laieneb alatasa, klubides on väga suurt paindlikkust pakkuvad lahtiolekuajad, uuendatakse pidevalt oma spordiväliste teenuste valikut ning püütakse muuta kliendi iga külastus murevabaks.

Impulsi tullakse, kuna siin on avarust, sõbralikkust ja abivalmidust

Spordiklubid ei ole enam ammu mõeldud ainult sportimiseks, aina enam muutuvad need sotsiaalseteks kooskäimise kohtadeks, kus muu tegevuse raames tehakse ka sporti. Sõpruskonnad tekivad ikka läbi ühiste huvide ja raskuste, mida koos läbida. Impulsi spordiklubi moto ongi muuta kõigi enda vahenditega nende sportlike raskuste läbimine võimalikult mugavaks, aga ka kasutoovaks, efektiivseks ja tulemuslikuks. Impulsi treenerid on kõik oma ala professionaalid, kes suunavad lahkelt teid oma vormi parandamisel õigeid otsuseid tegema.

Klientide tagasiside järgi hinnatakse kõige enam Impulsi klubide imelist teenindust, mis on korraga nii personaalne kui ka privaatne. Samuti võlub spordiklubi kliente saalide hubasus ja avarus ning asjaolu, et tänu klubide suurustele on alati ruumi kõikide treeningutega tegeleda. Lisapunkte annab klubidele bassein, milles saab oma treeningkorda kas alustada või lõpetada. Impulsi spordiklubides on ka maailmatasemel spinning’u-ruumid, kus timmida oma suvist rattavormi.

Vähem oluline pole trenni tulnute jaoks ka fakt, et spordikompleksides on olemas mugavad ja hubased lastehoiud, kus kogenud personal lastega teie treeningu ajal tegeleb. Samuti on kõikide spordiklubide juures tasuta parkimine.

Impulsi klubihooned nii Tallinnas kui ka Tartus on ühed vähesed, mis on ehitatud ekstra vaid spordikompleksideks, mis tähendab, et nende projekteerimisel on mõeldud sellele, kuidas on kõige mugavam kehakultuuriga tegeleda. Impuls pakub ühe ja sama liitumise ning kuutasuga kõikide Eesti klubide ristkasutust.

Tugevuseks lai valik rühmatreeninguid

Impulsi spordiklubide veel üheks suureks tugevuseks on ääretult lai rühmatreeningute valik, mille hulgast leiab igaüks omale just õige liikumistaseme. Klassikaliste valikute, nagu bodybump'i, zumba ja coreflow kõrval pakutakse ka loomulikult konkreetseid treeninguid erinevatele lihasgruppidele, joogat, pilatest ja ka erinevatele vanustele vesiaeroobikat.

Eksklusiivsematest treeningutest pakub Impuls näiteks balleti sugemetega stangetreeningut barre, mis ühendab endas jõu- ja painduvusharjutused. Eksklusiivne on ka basseinis SUP-laudadel läbi viidav tasakaalu ja koordinatsiooni parandav Waterbalance'i treening. Lisaks pakutakse huvilistele ka tervet rida erinevaid ujumistreeninguid. Impulsi spordiklubi on ka ainus Eestis, millel on ekstra suurematele trennihuvilistele ja nende spetsiifikale orienteeritud XL-treeninggrupp.

Kõigi nende jõudu ja vastupidavust, tantsulisust ning ujumist pakkuvate treeningute hulgast leiab igaüks midagi oma kehale ja meelele sobilikku. Astuge spordiklubi uksest sisse ja teid aidatakse oma valikute tegemisel.

7 põhjust, miks valida Impulsi spordiklubi

sõbralikud ja abivalmid treenerid, kes on pühendunud sinu juhendamisele ning eesmärkide saavutamisele

kõik treeningvõimalused ühe katuse all: jõusaal, bassein ja rühmatreeningud

avarad ja õhurikkad, kuid samas hubase õhkkonnaga treeningsaalid

uuele klubiliikmele esmane konsultatsioon personaaltreeneri juures tasuta

tasuta lastehoid

tasuta parkimine

Tallinna ja Tartu klubi ristkasutus ilma lisatasuta

Alates 1. oktoobrist 2018 kehtivad püsilepinguga klientidele mõlemas Impuls klubis uued hinnad:

Kogupäevapakett püsikliendilepinguga: päevane 59 eurot

Klubipakett püsikliendilepinguga: päevane 49 eurot

Kogupäevapakett kliendilepinguga 74 eurot

Klubipakett kliendilepinguga 59 eurot

NB! Hinnad on samad nii Tallinna kui Tartu spordiklubides.

Kõik, kellel tekkis huvi Impulsi spordiklubidega liituda või võimalustega tutvuma tulla, palun võtke meiega ühendust – www.impuls.ee!