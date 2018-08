Soodusregistreerimine Tallinna Maratonile lõpeb täna

Naisjooksjatest on kõige kogenuim jooksja Ritva Vallivaara-Pasto, kes on tänaseks läbinud 882 maratoni. 57-aastasest Vallivaara-Pastost on maailmas rohkem maratone jooksnud vaid neli naist.

Kolmas kogenud soomlane Tallinna maratoni stardis on Esa Nieminen, kellel on augusti lõpuks koos 539 maratoni.

Mike Harley Suurbritanniast on võtnud eesmärgiks joosta maraton igas Euroopa Liidu liikmesriigis. 35-aastane Harley alustas oma missiooni 2015.a. maikuus Prahas. Hetkel on ta oma eesmärgist läbinud ligi kaks kolmandikku – Tallinna Maraton on Harleyl kaheksateistkümnes, kuid ees ootab veel kümme maratoni kümnes erinevas Euroopa riigis. Ka 79-aastane Gordon Merfield osaleb Tallinna Maratonil heategevuslikel eesmärkidel. Briti jooksja põeb eesnäärmevähki ning kogub raha Ipswichi haigla onkoloogiaosakonna toetuseks. Merfieldi ettevõtmise muudab erakordseks see, et erinevalt teistest jooksjatest läbib tema maratoni karkudel. Merfield on inspiratsiooniks kahtlemata paljudele – tal on selja taga enam kui 100 maratoni ning 15 täispikka triatlonidistantsi, triatlonis on mees tulnud ka Suurbritannia meistriks.

Tallinna Maraton on heaks näiteks sporditurismi kohta ja andnud paljudele jooksjatele hea põhjuse tulle Eestisse. Kanadas sündinud ja seal terve elu elanud eestlane Liisa Johns võtab Tallinna maratonile tulles ette oma elu esimese reisi Eestisse.

Stardist leiame ka Austraalias elava Riine Ringi, kes on käesoleva hooaja naiste edetabel liider maratonis. Eesti tugevatest meesjooksjatest on stardis vaid kuu aega enne Talinna Maratoni toimunud Euroopa meistrivõistlustel jooksnud Roman Fosti. Vaid kuuajalise vahega kaks korda tipptasemel maratoni jooksmine on korralik eneseületus ja väärib kiitust! Elame kaasa ka kahele jooksjale, kel eesmärgiks Eesti Vabariigi juubeliaastal 100 maratoni läbimine. Augusti lõpu seisuga on 78-aastane Rein Pärn tänavu läbinud juba 76 ning Meelis Koskaru 63 maratoni. Ent kuivõrd Tallinna maratonini on veel nädalapäevad aega, võime kindlad olla, et nii Meelise kui Reinu kontol on 9. septembril juba sellest 1-2 maratoni rohkemgi.

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik. Kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Särgi võivad osta ka kõik pealtvaatajad ning Eesti fännid, et sajandi suurjooksule ja Eesti juubeliaastale rahvuslikku tooni anda. T-särgid on müügis 4.-9. septembril Tallinna Maratoni sekretariaadis Vabaduse väljakul.

Kõik tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisooksul finišeerijad saavad kaela ka spetsiaalselt Eesti juubeliks kujundatud erilise rukkilille motiiviga medali. Esimest korda pannakse Tallinna Maratonil medal kaela ka kõigile 10 km jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Maratonijooksjad saavad kuldse, poolmaratoni lõpetajad hõbedase ning 10 km osalejad pronksikarva medali, mida ehib juubelisümboolikaga sinimustvalge pael. Medal tuleb esmakordselt ka kõigile lastejooksudel osalejatele.

Sajandi suurimale jooksusündmusele saab registreeruda internetiaadressil www.jooks.ee.

Kolmepäevane programm algab reedel 7. septembril viiekilomeetrise Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval 8. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km Sügisjooksuga ja saab suurejoonelise lõpu pühapäeval 9. septembril Tallinna Maratoni (42,2 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).