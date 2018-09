Roman Fostil on hea võimalus Tallinna maratoni võit esimest korda koju jätta

Pühapäeva hommikul kell 9 annab Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid stardi maratonijooksust osavõtjatele. Baltimaade läbi aegade suurimale rahvusvahelisele maratonile on registreerinud esmakordselt ligi kolm tuhat osalejat. Tallinna Maratoni võitu ja Eesti meistrivõistluste esikohta läheb püüdma Sparta spordiseltsi esindaja Roman Fosti, kes on võtnud eesmärgiks joosta 42,2 kilomeetrit alla 2 tunni ja 20 minuti. Eesmärgini jõudes saaks Fostist esimene Eesti jooksja, kes kodumaal nii kiire maratoniaja jooksnud. Senise Eestis joostud kiireima aja jooksis Rein Leinus juba 50 aastat tagasi, saades 1968. aastal Vändra maratonil võiduajaks 2 tundi 20 minutit ja 3 sekundit. Fosti peakonkurent Tallinna Maratoni võidule on Muhhamed Kelil Nedi Etioopiast, kes jooksnud maratoni 2 tunni ja 19 minutiga, mis tõotab esikoha pärast võrdväärset ja põnevat heitlust. Eesti meistrivõistluste medalikohti sihivad ka Janar Juhkov, Marti Medar ja Priit Lehismets klubist Treeningpartner, Ivar Ivanov Võru kergejõustikuklubist Lõunalõvi ja mitmed teised. Naiste seas lähevad Eesti meistrivõistluste auhinnalisi kohti püüdma Kaisa Kukk klubist Treeningpartner, Olga Andrejeva Sparta spordiseltsist ja paljud teised. Tallinna Maratoni üldvõitu tuleb naistest jahtima Daisy Langat Keeniast.

Pühapäeval kell 10.45 tuleb koos nelja tuhande harrastajaga poolmaratoni stardijoonele Tiidrek Nurme, kes läheb jooksma rekordimõtetega. Eesti rekord kuulub 2000. aastast Pavel Loskutovi nimele ajaga 1:03.00. Nurme isiklik rekord on sellest vaid 13 sekundit kehvem. Nurmele pakuvad tugevat konkurentsi tema treeningkaaslane keenialane Ibrahim Wachira Mukunga ja tema kaasmaalased Peter Kiprotich ning Weldom Kerich. Poolmaratoni tulevad jooksma ka Läti maratonirekordi omanik Valerijs Zolnerovich ja tema kaasmaalane Janis Viškers. Naistest lähevad poolmaratoni võitu püüdma Olga Kotovska Ukrainast, Norah Chebet Keeniast ning Eesti esindaja Lily Luik.

Tänavune Tallinna Maraton koos Sügisjooksuga on läbi aegade Eesti suurimaks rahvaspordisündmuseks ning Baltimaade suurimaks maratoniks. Rahvusvahelisele jooksusündmusele on registreerunud osalejaid rekordiliselt 60 riigist. Välismaalastest osavõtjate koguarv küünib viie tuhandeni. Sajandi suurjooksust osavõtjate koguarv selgub pühapäeva õhtuks.

Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab veel registreeruda aadressil www.jooks.ee. Samal veebiaadressil on avatud ka eelregistreerimine Mesikäpa Lastejooksudele, mis toimuvad laupäeval algusega kell 11 Hirvepargis.