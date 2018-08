Pärnu Kahe Silla jooksul näeb Fosti ja Mukunga heitlust

Naistest tuleb mullust võitu kaitsma Eesti üks parimatest staieritest, Liina Tšernov. Tippkonkurentsi lisavad vürtsi vaid 13aastane jooksutalent Luna-Aleksandra Lagoda ning olümpiakogemusega Lily Luik.

„Staadionihooaeg on nüüdseks läbi saanud. Kuigi tulemused polnud päris need, mille järele läksin, on minu baasvorm väga korralik. Seetõttu tulen Kahe Silla jooksule mõtetega mullust edu korrata,“ rääkis Tšernov. Tugevate konkurentide Pärnusse tuleku üle oli mullusel võitjal hea meel. Liina Tšernov kiitis nii Lily Luige kui noorukese Lagoda tugevat taset.

Jooksjad lähetab teele Rio olümpiamängude pronksimees, Sindist pärit sõudja Allar Raja.

Kahe Silla jooksu peakorraldaja Vahur Mäe sõnul on meeldiv kuulda, et tipptegijad on juba Pärnu jooksu lainel ja ootusärevuses, ent peab oluliseks, et liikumispeost saaks osa võimalikult paljud huvilised.

„Vägev, et meie tipud Pärnusse oma veel väga head vormi tulevad realiseerima. Samas on Kahe Silla jooks mõeldud kõigile, kel tahe liikuda ning kaunil veeäärsel rajal sõpru-tuttavaid kohata,“ sõnas Mäe.

„Kui joosta veel ei jõua, on jõukohaseks valikuks käimine või kepikõnd. Ka siin on võimetekohased erisused. Need, kes varem liigutanud pole ja plaanivad aktiivse eluviisiga alustada, võiksid raja läbida ajavõtuta käimisretkel. Sportlikus mõttes tasub aga kindlasti aega vaadata ning minna starti ajavõtuga käimisdistantsile,“ loetles korraldustiimi juht erinevaid valikuid.

„Üha rohkem leiavad kahe silla jooksule tee erinevad ettevõtted. Tean, et näiteks Pärnus Skandinaaviamaade turgudele Trimtexi kaubamärgi spordivarustust tootev Trimtex Baltic peab Pärnu suurüritust ühtlasi oma ettevõtte spordipäevakski. Maakonna suurimat tööandjat Wendret esindab sadakond töötajat, kohal on arvukalt väikeettevõtteid, haridusasutusi ja huvikoolegi,“ rõõmustas Vahur Mäe jooksu kõlapinna üle kohalikus kogukonnas.

Sportlikku tegevust jagub hulganisti laupäevalegi. 1. septembril kell 17.30 antakse stardid tasuta lastejooksudele, kuhu on oodatud kuni 11aastased poisid ja tüdrukud. Kolmandat aastat on kavas kell 21 lähte saav noortejooks, mille kolme kilomeetri distantsil saavad kaasa lüüa 10-29aastased.

Kogu päeva jooksul toimub sporditurg, kus jagatakse infot erinevate sportimisvõimaluste ja -teenuste kohta. Nagu ikka, on laupäeval kavas Roman Fosti antav tasuta ühistreening, mis annab kõigile pühapäeval startijaile võimaluse tunnustatud spordimehe näpunäidete järgi viimaseid ettevalmistusi teha.

„Mõeldes tarkusepäevale ning asjaolule, et paljud liikumissõbrad on seotud 1. septembri tähistamisega aktustel ja pereringis, muutsime kava nii, et kõik soovijad saaksid samal päeval jooksma tulla. Noortejooksu stardi viisime hoopis õhtuhämarusse, et pakkuda teismoodi pinget. On valgusemängu ning stardile eelneb Ariadne ja Martti Halliku tasuta kontsert,“ rääkis peakorraldaja.

Eelregistreerimine kõikidele distantsidele kestab 28. augustini aadressil www.2silda.ee ja Pärnu Keskuse infopunktis. 1.-2. septembril on võimalik end kirja panna võistluskeskuses Endla teatris stardipäeva hinnaga.

Kahe Silla jooksu korraldab Pärnu Kahe Silla Klubi koos arvukate toetajate ja partneritega. Spordisündmuse algatajaks 2001. aastal oli teiste seas kahekordne sõudmise olümpiahõbe Jüri Jaanson, kes nägi mõttekaaslastega jooksus vahendit Pärnu jõe kahe silla vahele jäävaid kallasraja korrastamiseks. Tänaseks on mõlemad kaldad tervenisti läbitavad ning jõe äärde rajatud kergliiklusteed on liikumisharrastajate seas väga populaarsed. Osalejaid peaks eriliselt rõõmustama teadmine, et kahe jooksu vahepealsel ajal on saanud korda seni pudelikaelaks olnud 1,4 kilomeetri pikkune kallasraja osa, mis kulgeb vahetult peale Vanalt sillalt mahapööret: Euroopa Liidu ja Pärnu linna toel on lõigule rajatud avar kaldakindlustus, paigaldati pilkupüüdvad valgustid ning uus asfaltkate.