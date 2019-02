OTSEBLOGI JA FOTOD | Tehvandi staadionil anti start 46. Tartu suusamaratonile. Kas mõni Eesti mees sekkub suurde mängu?

46. Tartu Maraton

Rõõm on tõdeda, et Põlluste ja Himma on ikka veel liidrigrupis sees. Põlluste lausa veab seda gruppi!

Delfi ekipaaž Argo Ingver-Kaspar Ruus on samuti Matu vahefinišis (12 km). Seal künka peal see punane joon (vaheajapunkt) ongi. Järgmine vahefiniš juba 24 km peal Andes.

Raio Piiroja ja Tatjana Mannima on samuti Matu punktist läbi.

Raul Olle tuleb esimesest vaheajapunktist läbi kõrgel 18. kohal.

Juss: No miks peaks üks terve mõistusega inimene nühkima mingis kümas plögas ja selle eest veel maksma ka? Ja suvel lähevad need hullud üksteise kõrvale higistama ja pussuhais matab Tallinna kui hakkavad need tobedad jooksud ja tratlonid. Normaalne inimene sellise massipsühoosiga kaasa ei lähe ja käib omaette metsas jooksmas, jõusaalis ja ujumas nii, et liiklust ja teisi inimesi ei häiri!

Matu vahefiniši võitis šveitslane Corsin Hösli, mullune võitja.

Martin Kevin Põlluste veab liidrite gruppi, kui rajal on olnud juba tosinkond minutit.

Nii nad läksid!

Siga on ka kohal. Kavatseb täna lennata.

Start on antud! Eliitgrupi meestel on juba hoog sees, tagumistel mitte nii väga... Aga küllap see staadion veerand tunniga lõpuks tühjaks saab.

Hetk enne starti:

Kaasaelajaid on nii tribüünil kui ka raja ääres hulgim. Isegi Vene lipp paistab.

Lõbusaid kostüüme:

Aivar Rehemaa räägib ETV otseülekandes, et rada on päris jäine.

Stardikoridor on avatud! Ilm on kohal viibiva Delfi Spordi reporteri Kaspar Ruusi sõnul külm ja tuuline.

Ilm.ee ütleb Tehvandi staadionil olevat 0 kraadi (tajutav temp -4). Tuulekiirus 3 m/s. Kardetavasti läheb peagi tsipa soojemaks.

