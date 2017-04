OTSE DELFI TV-s: Tallinna Vanalinnas toimub järjekorras 58. Jüriööjooks

Delfi TV vahendab täna õhtul otsepilti 2017. aasta Jüriööjooksust.

Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna suuruseks on viis liiget, kellest kaks on naised, joostakse järjestuses mees-naine-mees-naine-mees. Viimastel aastatel on põhidistantsi kõrval võimalus osaleda ka lühemate etappidega kolmeetapilisel harrastajate rajal, vahendab matkasport.ee.

Võistlusega meenutatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu. Võistluse avamisel toimub traditsiooniliselt rongkäik tõrvikute ja ratsanikega.

* Ülekande algus viibib põhjusel, et Vabaduse Väljakul kadus hetkel elekter. Hakkame otsepilti edastama esimesel võimalusel.

