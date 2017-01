Täna toimus Viljandi järve jääle märgistatud 5 km pikkusel rajal 7. Mulgi Uisumaraton. Pikemal ehk 30 km pikkusel distantsil oli võistlemas 126 osalejat ning võitis lätlane Reinis Znotins, kes edestas teiseks jäänud Kuido Koppelit vaid kahe sajandiku ning kolmandaks jäänud Viljandi Sõudeklubi esindajat, Kermo Randmäed 67 sajandikuga.

Võistluse peakorraldaja Kristjan Kivistiku sõnul oli tegemist tõelise loteriiga, et kas võistluspäeva hommikuks on ilmaolud võistluse läbiviimist üldse soosivad. „Paistab, et täna oli õnn Viljandi Rattaklubi õuel ning võistlus möödus suurepäraselt,“ rääkis Kivistik.

Muutlikud ilmastikuolud olid Viljandi järvele tekitanud mitmekihilise jää, mida kattis veel vaid 12 tundi enne võistluste algust veekiht. „Rattaklubi mehed püüdsid leida vaatamata keerukatele jääoludele trajektoori võistlusringiks – täna see õnnestus ning vähemalt üks uisumaraton on sel talvehooajal Eestis nüüd toimunud,“ kommenteeris rajaolusid Mikk Mihkel Vaabel.

Teiste seas startis 30 km pikkusele distantsile ka Eesti president Kersti Kaljulaid, kes saavutas N40 vanuseklassis teise koha, jäädes alla esimeseks tulnud Kadi Orasele minuti ja 32 sekundiga.

Suurepärase tulemuse sooritanud riigipea eesmärgiks oli nautida looduslikke uisumõnusid, mitte võistelda koha saavutamise nimel, sõnas ta võistluste järgselt.