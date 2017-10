Mukunga võidutses jälle, Patjuk püstitas rajarekordi

Nädalavahetusel peeti 36. Paide-Türi rahvajooks. Meestest võidutses Ibrahim Mukunga, naistest Jekaterina Patjuk.



Põhidistantsil Paidest Türile kruvisid Ibrahim Mukunga ja Tiidrek Nurme kohe avameetritest täistuurid peale. Veel kolm kilomeetrit enne lõppu olid Mukunga tema enda poolt kolm aastat tagasi joostud rajarekordi graafikus. Viimastel kilomeetritel tempo küll rauges ja rajarekord jäi 19 sekundi kaugusele. Kindla võidu võttis Mukunga. Teine oli Nurme ja kolmas Kaur Kivistik.

Sümboolne on ka see, et Mukunga on nüüdseks 3x, Nurme 2x ja kolmandana lõpetanud Kivistik 1x võitja.

Suusamees Raido Ränkel näitas stabiilsust ja lõpetas kolmandat aastat järjest 7. kohaga.

See millega meesjooksjad hakkama ei saanud, suutis teoks teha naisjooksja Jekaterina Patjuk, kes võidutses uue rajarekordiga 47.01. Üldarvestuses saavutas ta 12. koha. Eelmine rajarekord, mis kuulus samuti Patjukile sai üle joostud 4 sekundiga. Ühtlasi on Patjuk on ainuke naisjooksja, kes 36-aastase ajaloo jooksul on jõudnud absoluutarvestuse 15 parema hulka.

Teisena lõpetas Liina Luik kaotades võitjale kahe ja poole minutiga, kolmas Minna Kuslap, kelle kaotus võitjale oli 7.19.

*******

Lühikesel distantsil Kirnast Türile jõudis finišisse 1968 jooksjat, mis märgib selle distantsi kõigi aegade osalusrekordit.

Mullu lühikesel distantsil teisena lõpetanud Olavi Allase oli tänavu kodupubliku rõõmuks 6,5 km distantsi võtja. Teise koha sai Karel Hussar ning kolmanda koha Bert Tippi. Stardis oli ka Rasmus Mägi, kes jõudis finišisse ka 11. kohaga.

Naistest näitas lühikesel distantsil kõigile kandu selle aasta komeet 12-aastane Luna-Aleksandra Lagoda. Kelly Nevolihhin kaotas talle 59 sekundiga ning kolmas oli Jekaterina Mirotvortseva.

Põhidistantsil Paidest Türile oli 946 lõpetajat, lühikesel distantsil 1968, Paide lastejooksul 720 ning Türi lastejooksul 584. Ühtekokku jõudis finišisse ja sai medali kaela 4218 jooksusõpra.