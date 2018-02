Mida peaksid teadma enne suusamaratoni?

Sul seisab ees sõit suusamaratonil. Millele maratonieelsel õhtul ja hommikul tähelepanu pöörata ja kuidas rajal mõnusasti hakkama saada? Panime kirja Sparta suusatiimi treeneri Jaanus Teppani soovitused.

Päev enne maratoni enam trenni tegema ei peaks, sellele võiks eelistada hoopis pikemat jalutuskäiku, et hingata värsket õhku, koguda jõudu ja mõelda rahulikult eesolevale päevale. Eelmisel õhtul võiks ka üle vaadata, et kogu vajalik kraam oleks kokku pakitud ja hommikul midagi suures ärevuses maha ei ununeks – varustus, riietus, joogipudelid, geelid jms.

Kas määrida suusad ise või jätta see spetsialisti hooleks, sõltub kogemusest ja eelistusest. Kui endal on piisavalt teadmisi, kindlust ja vajalikud tarbed olemas, siis võib suusad ise määrida. Kui aga lased seda teha spetsialistil, on endal üks kohustus ja mure vähem – sa ei pea tegelema sobivate määrete otsimise, katsetamise ja kogu aeganõudva määrimistööga.

Viimastel päevadel enne starti peaks toidus esikohal olema süsivesikud, mis annavad kiiresti energiat ja käivad maost suhteliselt ruttu läbi. Maratonieelsel õhtul ei ole mõistlik süüa toitu, mis seedib kaua. Kindlasti pole soovitav süüa seeni ja väga rasvast toitu, sest see tekitab kõhus raskustunnet. Kas süüa õhtul kell 18 või kell 24, sõltub enda sisetundest ja harjumustest. Kui tundub, et enam süüa ei tohiks, aga kõht läheb tühjaks ja tühja kõhuga uinuda ei suuda, siis tuleb ikkagi pisut süüa.

Kui meel on stardi eel liialt ärev, võiks õhtul jalutamas käia, sest see rahustab natukene. Ei soovita vaadata pidevalt oma telefonist või arvutist, ega ometi ilmateade viimasel hetkel ei muutu, millist määret keegi soovitab vms. Nutiseadmed võiks täiesti rahule jätta, pigem lugeda raamatut ja püüda rahulikult magama jääda. Tervet järgmist päeva ei ole mõtet kindlasti peas ette läbi elada. Ja kui juhtubki, et ei saanud öösel korralikult magada, pole vaja karta, et nüüd ei jõua üldse sõita. Jõuab ikka, vahepeal oli lihtsalt üks kehvema unega öö, aga see ei anna paanikaks põhjust.

Maratonipäeva hommikusöögi võiks süüa umbes 1,5−2 tundi enne starti. Menüü sõltub taas inimesest. Võib-olla ei olegi sul hommikuti erilist isu või ei istugi puder ning sa eelistad hoopis võileiba. Silmas peaks pidama, et ei söödaks õunu või muid puuvilju, sest need võivad suure närveerimisega kõhu kiiremat läbikäimist põhjustada. Üldiselt pole vaja oma hommikusöögiharjumusest väga kaugele minna, vaid väga rasvased toidud võiks sel hommikul menüüst välja jätta.

