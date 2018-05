Maijooks pakub nädalavahetusel naistele liikumisrõõmu

Hiljemalt kell 12.45 oodatakse maijooksulisi stardikoridoridesse, sest algab MyFitnessi soojendusvõimlemine asjatundlike treenerite eestvedamisel. Kell 13.00 starditakse Lauluväljaku Mere väravast seitsmekilomeetri pikkusele jooksu-, käimise- ja kepikõnnirajale. Rajal asuvates ergutuspunktides elavad koos pealtvaatajatega maijooksulistele täiel rinnal kaasa artistid Tallinki laevadelt, lõpuspurdiks antakse hoogu juurde Sportlandi ja MyFitnessi ergutuspunktides. Saku Vichy joogipunktides pakutakse vett ja värskendavat vitamiinijooki. Kõiki lõpetajaid ootab tervelt kahekümne kuue Maijooksu toetaja ja koostööpartneri poolt kokku pandud kingikott, medal ning traditsiooniline laevareisi superpakkumine Tallinkilt.

Samal ajal, kui naised on rajal, töötab Lauluväljakul Tallink Meestehoid, kus meestel jagub tegemisi terveks päevaks. Meestehoius on laias valikus sportlikke aktiviteete ja meelelahutust. Peale omavahelist sportlikku mõõduvõtmist saab ka lihtsalt pikutada ning ajakirju sirvida või üllatada jooksult tulnud kaasat uue soenguga. Meeste peamine ülesanne sel päeval on aga naistele kaasa elada ja ergutada.

Maijooksu ajal on Tallinna Lauluväljakul traditsiooniliselt avatud ka tervisemess, kus on arvukalt esindatud spordi- ja vaba-aja kaupade pakkujad, tutvuda saab mitmete tervisetoodete ning -teenustega, kohal on tervisliku toidu pakkujad, registreerida saab tervisespordiüritustele. Müügil on unikaalsed Maijooksu särgid ning tänavuseks Eesti juubeliaastaks eritellimusena valmistatud Tallinna Maratoni sinimustvalged jooksusärgid. Maijooksu tervisemessil pakutavaga saab tutvuda siin: http://www.jooks.ee/et/maijooks/expo

Päeva lõpetab traditsiooniline Maijooksu kontsert, kus esineb Karl Erik Taukar Band.

Arvestades suurt osalejate arvu, tasub Maijooksule tulla aegsasti. Mõistlik on auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul üldse jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest Lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla. Kui siiski tullakse autoga, peab jälgima liiklusreguleerijate märguandeid ning parkima selleks ettenähtud parklates ja parkimiskohtadel Pirita teel või Eesti Näituste parklas. Maijooksu rajale parkimine on rangelt keelatud.

Maijooksuaegse liiklusinfo leiab lingilt: http://www.jooks.ee/et/maijooks/liiklusinfo

Maijooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kolmekümne aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal, meelitades osalema paarsada õrnema soo esindajat.