Loodusesse matkama... uiskudel!

Seiklusfirma 360 kraadi matkajuhi Bert Rähni sõnul seisneb matkauisutamise suurim erinevus tavapärasest uisutamisest selles, et sõidetakse loodusliku veekogu jääl, mitte ettevalmistatud platsil. Tavaliselt läbitakse pikki vahemaid ja ka varustus on teistsugune. „Matkauisud on pika, sirge ja madala teraga ning mõeldud eelkõige otse sõitmiseks ja pikemateks retkedeks. Nendega ei ole hea teha järske pöördeid ega kiireid sööste nagu ilu- ja hokiuiskudega,“ selgitab ta.

Kus sõidetakse?

Matkauisutamist saab harrastada suurtel rabalaugastel, järvedel, veehoidlatel, kanalitel ja merel. Berdi sõnul algab nende seiklusfirma tavapärane uisuhooaeg laugastel, kus jää tekib juba esimeste külmadega. Seejärel võetakse ette väiksemad järved ja talve keskel saab uisutada merel. „Vooluveekogude jääolud on muutlikud ja seal võib isegi väga külmade ilmadega olla vaba veega kohti. Kui on piisavalt külma ja olusid hästi tunned, võib ka jõgedel pikki uisumatku teha,“ lausub Bert.

Turvalisus ennekõike

Matkauisutamiseks on lisaks matka- või suusasaabastele ja sobivas pikkuses uisuteradele vaja turvavarustust. Kõige olulisem on kaasa võtta jäänaasklid, mis sõidu ajaks ümber kaela kinnitatakse. „Meie soovitame osta jäänaasklid enne kui uisud. Uisutamise teeb ohutumaks ka jääpiik, millega saab kiiresti ja lihtsalt jää tugevust kontrollida. Uisumatkal võiks veel kaasas olla nöör või viskeliin, millega vajaduse korral üksteist jääaugust välja aidata. Matkauisutajal peaks retke ajal seljas olema kott veekindlalt pakitud riietega, juhuks kui peaks ootamatult märjaks saama. Merel on ikka tugev tuul ja nii võib märgades riietes kiiresti alajahtumine tekkida,“ jagab Bert nõuandeid.