Kuu aja pärast toimuv SEB Maijooks paneb tuhanded naised liikuma

Kuu aja pärast toimuva 30. SEB Maijooksu enam kui pooled stardipääsmed on juba välja müüdud. Naiste suurimale liikumissündmusele pääseb tänavu starti 15000 osalejat.

Tänavu juba kolmekümnendat korda toimuvale juubelijooksule registreerimine on jõudmas haripunkti. Kevadisele traditsioonilisele suursündmusele kirjapannud liikumisharrastajate arv läheneb kaheksale tuhandele.

Sekretariaadi juhi Kadi Fedoritši sõnul pannakse usinalt kirja nii üksikult kui sõpruskonniti. „Väga populaarne on registreerimine kollektiivide ja asutuste seas - tullakse kümnete ja isegi sadade kaupa.

Kõik tänavusel Maijooksul osalejad saavad unikaalse juubelimedali, mida on valmistatud täpselt viisteist tuhat tükki. Sama palju maijooksulisi pääseb kuu aja pärast ka starti. Praeguse registreerimisaktiivsuse põhjal võib väita, et emadepäevaks võidakse jõuda selle numbri lähedale, mistõttu on mõistlik varakult registreerida“ sõnas Fedoritš.

SEB Maijooksul võivad daamid, naised, neiud ja tütarlapsed kaasa lüüa kõigile jõukohasel seitsmekilomeetrisel rajal joostes, käies või kepikõndi tehes. Lastele toimuvad Venno Loosaare juhtimisel lõbusad Draakoni lastejooksud. Terve päev on Lauluväljakul avatud tervisemess ja populaarne Tallink Meestehoid ning toimub traditsiooniline kevadkontsert.

SEB Maijooksule saab registreerida internetiaadressil www.jooks.ee. Soodsam registreerimisvoor kestab aprilli lõpuni.

Maijooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kahekümne üheksa aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal, meelitades osalema paarsada naist. Maijooksul on olnud oluline roll liikumisharrastuse trendide kujundamisel naiste seas. Viimaste aastate Eesti jooksusündmuste statistika põhjal osaleb Eestis toimuvatel jooksudel naisi rohkem kui mehi.