Kiire jalaga riigiametnik Tõnu Lillelaid

Riigiametnik Tõnu Lillelaid töötab rahandusministeeriumis kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialistina. Töövälisel ajal tuntakse teda aga hea seiklussportlase ja maratonijooksjana.

Põhikoolis käis Tõnu Alatskivil, elas koolist umbes pooleteise kilomeetri kaugusel ja liikumine käis enamasti jalgsi. Tihti tuli erinevatel põhjustel seda vahemaad päevas ka mitu korda läbida. Eredamalt on meeles, kuidas ta üsna noorelt 24 kg sangpommi koju tassis. Poisikesena oli see päris hea katsumus. „Mäletan, et mingil hetkel hakkasin omaalgatuslikult jooksmas käima, ka hommikuti enne kooli. Kuurinurka tegin väikese jõusaali, kus sai juurde tehtud erinevaid harjutusi. Hantleid ega muud jõusaalivarustust mul ei olnud, ainus spetsiaalvarustus oli see sama 24 kg sangpomm. Küll aga võtsin kasutusele erinevad rauatükid nagu vankri raudtelg ja raudkangid, millega sai edukalt harjutusi teha, samuti oli paar lihtsamat plokkmehhanismi, mis küll väga hästi ei töötanud, kuna need plokid jm konstruktsioon olid ka ajast ja arust, kuid mingi kasu ikka oli,” meenutab Tõnu leidlikku lapsepõlve.

Taivo Mägi kergejõustikutrennis