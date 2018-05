Kelly Sildaru annab Maijooksule stardipaugu

Tallink Maijooksule oodatakse tänavu starti 15 000 osalejat. Stardipaugu annab freestyle-suusataja Kelly Sildaru.

Kelly Sildarul on 19. mail Tallinna Lauluväljakul toimuval Tallink Maijooksul täita oluline roll, kui lisaks jooksu läbimisele on ta palutud ka starti andma. Varem juba mitmel korral Maijooksul osalenud neiu jaoks on selle ürituse näol tegemist nii mõnusa õhkkonna nautimise kui ka treeninguga.

„Mulle meeldib ennast proovile panna ja üritada oma eelmiste kordade aegu üle joosta. Igapäevaselt ma treeningutel väga ei jookse, aga vahel tuleb ette. Päris 20-kilomeetriseid otsi ma ei läbi, kuid seitse kuni kümme kilomeetrit täitsa meeldib. Maijooksu distants on ka seitse kilomeetrit ja see on igati okei,” ütles Kelly.

Tallink Maijooksul saavad neiud ja naised kaasa lüüa kõigile jõukohasel seitsmekilomeetrisel rajal joostes, käies või kepikõndi tehes. Lastele toimuvad meeleolukad Drako lastejooksud, millele registreerimine on juba samuti avatud internetriaadressil www.jooks.ee .

Laupäeval, 19. mail on Lauluväljakul terve päeva avatud tervisemess ja populaarne Tallink Meestehoid ning toimub traditsiooniline Maijooksu kevadkontsert, kus peaesinejana astub üles Karl-Erik Taukar Band.