Kas sünnibki rekord? Tallinna maratoni registreerijate arv ületas kümne tuhande piiri

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik. Kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Internetilehel www.sinimustvalge.ee müügil olevad Eesti rahvusvärvides jooksusärgid on osutunud sedavõrd populaarseks, et suure nõudluse tõttu on juba tellitud lisatiraaž. Maratonidistantsil startijad saavad särgi endale tasuta, poolmaratonile ja 10 km distantsile registreerujatel on võimalik rahvusvärvides särk soetada 50% soodustusega. Särgi võivad osta ka kõik pealtvaatajad ning Eesti fännid, et sajandi suurjooksule ja Eesti juubeliaastale rahvuslikku tooni anda.

Kõik tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisooksul finišeerijad saavad kaela ka spetsiaalselt Eesti juubeliks kujundatud erilise rukkilille motiiviga medali. Esimest korda pannakse Tallinna Maratonil medal kaela ka kõigile 10 km jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Maratonijooksjad saavad kuldse, poolmaratoni lõpetajad hõbedase ning 10 km osalejad pronksikarva medali, mida ehib juubelisümboolikaga sinimustvalge pael. Medal tuleb esmakordselt ka kõigile lastejooksudel osalejatele.

Kolmepäevane programm algab reedel 7. septembril viiekilomeetrise Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval 8. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km Sügisjooksuga ja saab suurejoonelise lõpu pühapäeval 9. septembril Tallinna Maratoni (42,2 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).