Iga samm loeb, iga inimene on tähtis

Eesti Olümpiakomiteed (EOK) juhtiva Urmas Sõõrumaa sõnul peaks absoluutselt iga eestimaalane alustama talle sobiva liikumisharrastusega. „Eestlasi on liiga vähe, et kaotada kasvõi üks inimene, iga samm loeb ja iga inimene on tähtis,” sõnas ta. Sõõrumaa tundis heameelt, et aprillis toimuva töökohaspordi kuu käigus on üritustest osavõtt olnud väga aktiivne. „Liikumisel on otsene seos noorusliku, terve ja õnneliku vanaduspõlvega.”

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on teada fakt, et kehaline aktiivsus parandab tervist, mistõttu suureneb tervelt elatud aastate arv. „Äärmiselt oluline on teada, et kehaliselt aktiivsetelt inimestel on suurem töövõime ja tootlikkus, mille tulemuseks on paremad töötulemused,” märkis Lusmägi. „Aprill on töökohaspordi kuu ning selle eesmärk on pöörata tähelepanu just sellele aspektile. Loodame, et tööandjad võimaldavad ja soodustavad oma töötajate aktiivse liikumisega seotud tegevust. On ju selle aasta jaanuarist kaotatud erisoodustusmaks tervisespordiga seotud kuludelt ja sellega üks oluline takistus liikumisharrastuse edendamisel organisatsioonitasandil kõrvaldatud.”