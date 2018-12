Heategevusliku Juunijooksuga toetatakse ülekaalulisi lapsi

„Oleme võtnud eesmärgiks toetada tervislikke eluviise ning liikumist – see on ka üks põhjuseid, miks Rimi korraldab heategevuslikku Juunijooksu,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. „Sel korral annetatakse Juunijooksu osavõtutasudest laekunud summaga neid lapsi, kelle mureks on kehakaal. Näiteks selgus sel aastal avaldatud Tervise Arengu Instituudi uuringust, et iga neljas esimese klassi laps on rasvunud või ülekaalus. Tegemist ei ole probleemiga, mis puudutaks väheseid – ülekaalulisusest on saanud paljude laste ning perede mure. Valesti toitumine ning vähene liikumine põhjustab lisaks ülekaalule ka teisi tervisemuresid. Lastehaigla Toetusfond teeb head ning tänuväärset tööd, et parandada ülekaaluliste laste tervisenäitajaid ning meil on ainult rõõm anda panus laste tervenemisse.“

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul on ülekaalulisus Eesti laste seas üha kasvav probleem. „Juba iga kolmas Eesti laps kaalub rohkem kui peaks – see on väga muret tekitav, sest ülekaalulisus mõjutab lisaks füüsilisele ka lapse vaimset tervist. Ülekaaluliste laste tugigruppides ja suvelaagrites, mida korraldame koostöös Tallinna Lastehaigla arstide ning füsioterapeutidega juba viiendat aastat järjest, keskendutakse laste aktiivsele liikumisele ja õigele toitumisele, et saada kehakaal kontrolli alla ning saavutada pikemas perspektiivis kaalulangus. Oluline on siinjuures see, et igale lapsele ja tema perele lähenetakse individuaalselt ning grupis on sarnaste muredega lapsed, mis teeb kohanemise ja eesmärkide saavutamise märksa lihtsamaks,“ rääkis Inna Kramer.