Tartu maratoni võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul tänase seisuga originaalrajal suusatada ei saa. Avatud raja sõit ja teatemaraton võidakse kolida Mammastele ja maraton ise Tehvandi väikesele ringile.

Indrek Kelk, milline on hetkeolukord rajal?

Valdav osa rajast on kaetud õhukese jääkihiga. Otepää kõrgustiku kõrgemal osal ehk siis Harimäe, Matu ja Palu piirkonnas on mõni sentimeeter lund veel alles, aga suusatada maratonirajal ei ole võimalik. Küll aga on see aluskiht väga oluline – vähese lisanduva lume puhul on võimalik teha küllaltki korralik rada. Kui meil oleks siin praegu täiesti must maa, siis oleks raja valmistamiseks minimaalne vajalik lumekogus 15–25 sentimeetrit.

Praeguse olemasoleva aluspõhja peale on vaja ca 10 sentimeetrit lund. Siis saaks selle tulnud lume ära pressida, misjärel oleks vaja veel 5 sentimeetrit lund ja saaks öelda, et on küllaltki hea kvaliteediga rada. Ehk siis praegu oleks vaja 15 sentimeetrit lund – siis saaks maraton toimuda originaalraja peal.

Kas tänase seisuga nii avatud raja sõit ja teatemaraton kui ka põhisõidud toimuvad?

Tänase seisuga saan öelda, et avatud raja sõit ja teatemaraton toimuvad, kuid toimumiskoht on endiselt lahtine. Selge on see, et originaalraja peal hetke seisuga sõidud toimuda ei saaks. Tehvandil ka neid korraldada ei saa, sest samal ajal on Otepääl maailmakarika etapp. Avatud raja ja teatemaratoni seisukohalt on täna peamine alternatiiv ikkagi Mammaste, kus on olemas kunstlumerajad. Järgmiseks nädalaks on oodata ka natuke külmemat ilma, mis tähendab, et see tagavaraplaan peaks andma garantii avatud raja sõitude ja teatemaratoni toimumiseks.

Põhisõitude puhul on praegu peamine alternatiiv Tehvandi. Küll aga peaks maratoni rada olema vähemalt viis kilomeetrit pikk, kuid praegu saame garanteerida vaid 3,2-kilomeetrise ringi. Kui aga tahame ühes stardis rajale lasta 500–1000 osalejat, siis jääb see 3,2 km ring liiga väikeseks. Põhisõitude toimumise garantii lühendatud ringi peal saame anda järgmisel nädalal, kui hakkame Tehvandil kunstlund tootma. Eesmärk ongi juurde saada kahekilomeetrine lisarada.



Mis ajaks on oodata lõplikke otsuseid ürituste toimumiste kohta?

Elu on näidanud, et ega ilmaprognoosid viiest päevast pikemalt väga vettpidavad ei ole. Seega varem kui võistlusnädala alguses, ehk siis esmaspäeval või teisipäeval, me mingisuguseid paikapidavaid otsuseid ei langeta. Samas sõltub kõik muidugi asjaoludest. Kui looduslik lumi on originaalraja peale maha sadanud ja ilmaprognoos näitab, et see püsib, siis kõik head otsused hõikame me muidugi välja nii vara kui võimalik.

Kõige olulisem on, et meil oleks olemas kindel tagavaraplaan, kuhu saaksime 4–5 päevaga kogu korralduse ümber mängida. Halvad lahendused jäägu ikka viimaseks võimaluseks, kui tõesti mingeid päästevariante enam ei ole.

Tartu maratoni põhisõitudele soodusregistreerimist pikendati 20. veebruarini. Miks?

Pikendati sellepärast, et täna aknast välja vaadates tekib ilmselgelt igal normaalsel inimesel küsimus, kas Tartu maraton üldse saab toimuda. Ka meil, korraldajatel, pole praegu selles küsimuses ju lõplikku kindlust. See tähendab, et kui me saame lõpuks maratoni toimumise osas täielikud garantiid välja anda, siis peab osalejatel olema võimalik sellele mõistliku hinnaga reageerida.