Täna toimus terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” esitlus Pirita spordikeskuse Tervisespordi Majas. Terviseradade kuu raames kutsuvad SA Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile inimesi üles terve veebruarikuu jooksul tegelema terviseradadel värskes õhus liikumisharrastusega.

Esitlusel osalenud kultuuriminister Indrek Saar ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tegid kohapeal kaasa ka meeleoluka lühitreeningu, üritades isikliku eeskujuga innustada liikuma kõiki eestimaalasi.

SA Eesti Terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia AS-ide poolt. Eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetkel on Eestis üle 100 terviseraja ja 27 siseterviserada.