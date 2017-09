Esmakordselt maailmas: Pime tütarlaps läbib Tartu Linnamaratoni 10 km jooksu õlgadel kantaval jooksutrenažööril

Rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT ja vabatahtlikud spordisõbrad viivad 7. oktoobril toimuva Tartu Linnamaratoni 10 kilomeetri distantsile pimeda tütarlapse Mari-Liis Tähe. Eriliseks teeb jooksu see, et distantsi läbib Mari-Liis vabatahtlike poolt õlgadel kantaval jooksutrenažööril.

Mari-Liis Täht kaotas nägemise alates kolmandast klassist. Ta tegeleb aktiivselt pimedate lauatennisega ning on sooritanud isegi langevarjuhüppe. Talle meeldivad kõikvõimalikud ekstreemsused ja arvab, et kui ta oleks nägija, siis ta oleks kindlasti kas lennukipiloot või suusahüppaja. “Ka rahvajooksu läbijooksmine teiste jooksjate peade kohal on minu jaoks omamoodi ekstreemsus ning unistuse täitumine - seega ootan Tartu Linnamaratoni päeva suure põnevusega,” ütleb Mari-Liis.

Sotsiaalse sõnumiga ettevõtmise eestvedaja Ott Pärna sõnul on see mõeldud ühelt poolt pööramaks tähelepanu vaegnägijate ja laiemalt puudega inimeste sportimisvõimalustele. Teisalt kutsutakse SCULT kommuuniga liituma igas vanuses uusi spordivabatahtlikke. Liikumine on vabatahtlik, seega piisab vaid “like” panekust SCULT Estonia Facebooki lehel, mille kaudu saab informatsiooni kõikvõimalike spordivõistluste kohta, mis vabatahtlkke otsivad. Lisaks leiab infot veebilehelt http://www.scult.com/.