Elvas toimub 16. juunil põnev ja saladuslik Südaööjooks

Juunikuu toob Eesti spordiüritustel kaardile Elva Südaööjooksu, mille start antakse reede, 16. juuni keskööl Elva raekoja kellatornist kostva „Kuldrannakese“ helide saatel. Südaööjooksu tulud annetatakse TÜK Lastefondile kampaania "Üleannetus" toetuseks.

Elva Südaööjooksu start antakse Elva kultuurikeskuse eest Kesk tänav 30 ja selle põhidistants on 10 kilomeetrit, mis koosneb kahest viiekilomeetrisest ringist mööda kesklinna tänavaid ja Arbi järve kallastel. Starti on oodatud ka kepikõndijad. Lisaks on eraldi võistlusklass ka kaalukamatele spordiharrastajatele, nimelt saavad sajakilosed ja raskemad mehed ning 80-kilosed ja raskemad naised osaleda raskekaalu jooksjate klassis.

Viiekilomeetrisel noortejooksul on võimalus osaleda 11-16-aastastel noortel ja nemad stardivad põhijooksu jooksjatega koos.

„Rada kulgeb samas, kus varasemalt Elva tänavajooksu trass, mis teeb tulemused varasematega hõlpsalt võrreldavaks,“ selgitas ürituse korraldaja, Elva Avatud Noortekeskuse noor Laura-Maria Mats. „Ööjooks on aga põnevam, saladuslikum ja öösel on reeglina jahedam joosta. Seega on hea võimalus püstitada isiklikke rekordeid.“

Lastejooksud algavad veidi varem, kell 20.30 ja distantsid on vastavalt vanuseklassidele 300 meetrit, 400 meetrit ja 800 meetrit.

Teine kaaskorraldaja Klea Marie Laar osutab, et jooksul on oluline heategevuslik aspekt, sest osalustasud lähevad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile kampaania „Üleannetus“ toetuseks. „Iga osaleja saab oma osalusega kergendada mõne abivajava lapse olukorda. Kampaaniaga kogub fond annetusi ravitoitu vajavatele haigetele lastele, kelle jaoks ravitoit on ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad,” sõnas korraldaja Klea Marie Laar. “Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toimetulekuks.”

Elva Südaööjooksu põhitoetaja on Nopi Üles fond. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Elva Südaööjooksu auhinnafondi toetavad mitmed mainekad sponsorid nagu Sportland, Nike, Aura, Elva Seikluspark, Restoran Waksal, Maxilla jpt. Jooksu korraldusel on abiks ka kaheksa aastat Elva Jooksusarja korraldanud Priit Simson, kelle sõnul on tal hea meel, et Elva Jooksusarjas aastaid abi osutanud noored nüüd teatepulga üle võtavad ning asuvad algataja ja elluviija pearolli. „Elva aedlinna tänavad ja linnasüda on suurepärane jooksukeskkond ning ootan Elvasse nii tippe kui algajaid. Paneme väikelinna öö elama,“ sõnas Priit Simson.

Info ja registreerimine Südaööjooksule:

https://elvajooks.wixsite.com/elvasydaoojooks