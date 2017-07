Ei või olla: sportlased finišis, õlled näpus!

Hiljuti Tartu Milli triatloni finišijoone taga võis peale võistluse läbinud näitleja Raivo E. Tamme kohata muudki üllatavat. Suuri õllekülmikuid, mille uksed usinasti lahti-kinni käisid ja raudmehi, kes otse võistlusrajalt tulles käe pudeli järele sirutasid. Et vaatepilt meenutas kangesti lustakat õllepidu, tekkis paljudel pealtvaatajatel küsimus, mis on juhtunud.

Asjasse aitab selgust tuua paljude eakate prouade meelest nende lemmiknäitleja Raivo E. Tamme tundmatuseni kõhnaks kurnanud treener Ain-Alar Juhanson, IRONMAN 70.3 Otepää etapi korraldaja. "Alkoholivabas õlles on sportlase jaoks vajalikke mineraale ning tegemist on väga targa ja mõistliku taastusjoogiga pärast sportlikku pingutust," võtab Juhanson asja üsna rahulikult. "Niipalju kui ma oma Saksa sõpradega ja triatlonimaailmas suhelnud olen, siis alkoholfrei on seal taastusjoogina väga selgelt pildis ja väga hästi triatloni poolt vastu võetud. Lihtsalt tasapisi jõuab see trend ka Eestisse. Mineraalidele lisaks on alkoholivabas filtreerimata õlles kõrge ka B-vitamiini väärtus ning samas aitab see taastada vedelikukadu."

Juhansoni sõnul ei tasuks seda aga ära vahetada n-ö isotooniliste spordijookidega, mille eesmärgiks on taastada kiirelt vedelikukaotust sportimise ajal. "Just see alkoholivabadus sobib eriti hästi sportliku elustiiliga. Igal juhul on see etem selle asemel, et võtta pärast võistlust supermarketist üks tavaline six pack ja ronida saunalavale, mida ma tean, et harrastussportlased ka teevad. Ega see päris õige valik ei ole. Alkoholivaba õlu on palju tervislikum. Mul on isegi usku, et see võiks parandada Eesti ühiskonda, kui inimeste teadlikkus tõuseks," selgitab Ain-Alar Juhanson, miks triatloni finišis edaspidigi just alkoholivaba õllega külmikuid näha võib.