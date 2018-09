DELFI VIDEO | Roman Fosti: tahan Eesti 100. juubeli puhul maratoni võidu koju tuua

Rauno Volmar Fotograaf-videoreporter Video: Gunnar Leheste reporter RUS

Alates 2010. aastast, mil Eesti suurimat jooksuüritust on peetud Tallinna maratoni nime all, on põhidistantsi võit läinud alati Aafrika mandrile. Sel pühapäeval läheb aga favoriidina starti Roman Fosti, kes oma peamisest rivaalist on elu parimas jooksus olnud minuti võrra kiirem.