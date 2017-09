DELFI VIDEO | Reim enne rattamaratoni: mul on kõige tähtsam, et juhatuse liikmele Poomile saaks pähe teha!

Tuntud Eesti jalgpallurid eesotsas Mart Poomi, Martin Reimi, Raio Piiroja ja Andres Operiga tegid täna kaasa Tallinna rattamaratonil.

Rajale mindi lõbusas tujus ja üksteise kallal sõbralikult aasides.

Praegune Eesti koondise peatreener Martin Reim sõnas, et tema eesmärk on Eesti jalgpalliliidu juhatuse liikmele, Mart Poomile pähe teha. "Ah, meil on teine juhatuse liige veel siin," viitas Reim Marek Lemsalule. "Aga ma võtan Mardi ette, Marek võib olla liiga hea," naersid mehed üksteise võidu.

Kuidas Piiroja ja Lemsalu minekut ohjata? "Kaikad kodarasse," oli Andres Operil vastus varnast võtta.

Eks saab siis näha, kui sõbralikult finišisse jõutakse või läheb võistlusrajal ikkagi kaigaste loopimiseks.