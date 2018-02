DELFI VIDEO | Raivo E. Tamm: käisin kõhuli ja pidin teeninduspunktides intervjuusid andma - sinna see aeg läks!

Tartu Maratoni 63 km distantsi 2790 startija seas oli ka armastatud näitleja Raivo E. Tamm, kes tunnistas, et võttis tänast päeva rohkem hea trenni eest. Eesmärk polnudki mingi koha või aja peale suusatada.

"Arvasin, et tulen natuke kiiremini. Aga mul oli paar kukkumist. Üks inimene oli raja peal ees ja liigutas oma suuski risti-põiki. Hakkasin parasjagu rida vahetama ja olin ka kohe kõhuli. Ja siis tuli veel teeninduspunktides intervjuusid anda - sinna see aeg läks!" kommenteeris oma sooritust suvisteks IRONMAN-i triatloniteks valmistuv Tamm.

"Järgmisena ootab mind rattalaager Hispaanias ja siis hakkab järjest tulema... Tulin maratonile selleks, et liiga pikka võistluspausi sisse ei jääks. Eelmisest aastast on hirmus kihk võistlustel osaleda. See õhkkond ja seltsond on lihtsalt vapustavad! Seda hakkad üsna ruttu taga igatsema."

"Võtsin seda kui ühte pikka trenni ja ühe osana ettevalmistusel täispikaks Ironmaniks," lisas ta.

Vaata intervjuud!