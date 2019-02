DELFI VIDEO | Raio Piiroja: iga eestlane peab käima laulupeol ja Tartu maratonil

"Ilus ilm, super rada, väga hea emotsioon!" rääkis Piiroja finišis Delfile. "Unistus oli esisajasse jääda, aga reaaluses arvasin, et tulen kuhugi 120 ja 170 vahele. Maraton on aus ala - nii, nagu treenerid, täpselt selline on ka tulemus."

Erakordselt kiirel rajal sündis Tartu maratoni rekord. Eelmise aasta võidutulemuse 3:08.16,1 (Antoine Auger, täna lõpetas seitsmendal kohal - toim) sõitis üle pea 200 suusatajat. "Kui eelmise aasta võitjast kiiremini sõidad, siis tuleb rahule jääda," sõnas Piiroja.

Vaata pikemat intervjuud Piiroja videost!