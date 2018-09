DELFI VIDEO | Joel Juht: valmistun ultramaratoniks Montane Yukon Arctic Ultraks!

” Joel Juht on aktiivne sportlane, hingeline seikleja ja ellujääja. Ta on ka ettevõtja ning esimese ja suurima tänavatantsukooli JJ-Street Dance Company ja suurima noorteühenduse Urban Style asutaja Eestis. Ta on tegelenud erinevate spordialadega ja palju ka heategevusega.

Inimestel on piirid erinevates kohtades ja igaüks võiks liikuda oma unistuste suunas ja teha samme tervema, liikuvama ja teadliku elu suunas. Isegi väiksed sammud on suured, kuid mõni inimene vajab suuremaid katsumusi. „Olen viimastel aastatel kire ja südamega tegelenud väga erinevate väljakutsetega ning üheks hiljutisemaks katsumuseks oli maailma raskeimaks kõrbejooksuks tituleeritud Marathon des Sables 32 läbimine Saharas, kus tuli jalgadel vastu pidada 247 km. Ka see rada sai edukalt vallutatud. Nüüd on aga ees uus katsumus – läbida 2019. aasta veebruaris esimese eestlasena Yukon Arctic Ultra, mis leiab igal aastal aset Põhja-Kanadas (Whitehorse`i linnas).

” Montane Yukon Arctic Ultra on inimvõimete piiril tõeline katsumus, kus ei piisa vaid füüsilisest ettevalmistusest, vaid sellise raja läbimine vajab ka meeletult vaimset tugevust

„Väljakutsed hoiavad mind nii füüsiliselt kui ka vaimselt vormis. Enese proovilepanekuks on kahtlemata palju häid ja seejuures mugavaid võimalusi, kuid parima tulemuse toovad ikkagi need, kus kõigud ärategemise ja läbipõrumise piirimail. Spordinädala puhul soovitan kõikidele veidi avardada enda piire ja oma mugavustsoonist välja astuda! Keegi ei pea end teistega võrdlema, ka suur võit võib olla, kui keegi tõuseb tugitoolist püsti ja läheb välja oma esimesi treeningsamme tegema. Kui mõni inimene hakkab minu eeskujul kasvõi hommikuti külma duši all käima, siis tõenäoselt jäävad külmetushaigused üldse ära! Olen käinud ka Wim Hofi koolitusel ja ka seekord enne merre minemist tegin temalt õpitud hingamispraktikaid“, rääkis Juht.

Küsimused Joel Juhtile:

Kuidas sujub koostöö Eiko Toomiga ja mida see sulle annab?

Eikoga koostöö on väga hea: ta teab, mida teeb. Loomulikult on treenimise juures kindlasti väga oluline õpilase motiveeritus, mis kindlasti kergendab kogu treeningprotsessi , aga ilma koostööta ei juhtu midagi. Kuna olen ise aastaid treener olnud , siis mõistan, kui oluline on treeneri olemasolu, kuna sa tead, et keegi jagab sinu raskeid ja kergemaid momente, et edasi liikuda.

Kuidas koos treenite?

Hetkel on treeningud jaotatud etappideks, mida järgin nii mina kui treener. Hetkel käin kaks korda nädalas ujumas, et karastada keha külmaga ning siis on mul kolm korda jooksud nii rehviga kui ilma ja üks kord nädalas ÜKE.

Miks valisid endale inimvõimete piiril katsumused?

Elu on selleks, et õppida, saada uusi teadmisi, omandada kogemusi ja inspireerida teisi, kellel võivad olla erinevad probleemid nagu hirm, motivatsiooni puudumine jne. Ning loomulikult ei tahaks surra teadmisega, et ei ole midagi siia ühiskonda tagasi andnud

Kuidas võiks Sinu eeskuju inspireerida tavainimesi liikuma?

Minu eeskuju näitab et kõik saavad kõigega hakkama ja liikumine hoiab sind ilusana ja tervena.

Montane Yukon Arctic Ultrat on nimetaud ellujäämiskursuseks, kus distants on ligi 700 km ja see tuleb läbida vaid 13 päevaga! Väga raskete tingimustega ultrajooks leiab aset 2019. aastal. Raskeks teevad selle ka ekstreemsed ilmastikuolud: –50kraadi, jää, liustikud, mäed. Ultrajooksul on kolm erinevat distantsil ning igaühel on valikuvõimalus, kas läbida rada suuskadega, mägirattaga, või jalgsi.

See ei ole tavaline võistlus, vaid see on inimvõimete piiril tõeline katsumus, kus ei piisa vaid füüsilisest ettevalmistusest, vaid sellise raja läbimine vajab ka meeletult vaimset tugevust: kuna teekonnal on alati ootamatuid olukordi, kus inimene testib isiklikke piire ja kohtub oma hirmudega. Ka rasked ilmastikuolud muudavad teekonna ekstreemseks ja valede valikute puhul on teekond elu ja surma küsimus. Sellise teekonna läbimine annab meeletult enesekindlust ja elujulgust ja paljud osalejad on kinnitanud, et vaatavad oma iga päeva elu pärast maratoni teisiti.

Loe lisaks https://www.montane.co.uk/montane-yukon-arctic-ultra-i55

Enamus meist ei jõua kunagi sellele sündmusele, siiski võiks Joeli eeskuju meid inspireerida veidikenegi rohkem liikuma ja ka mitte meie koledatel sügis - ega talveilmadel nurisema külma üle. Kui näed, milleks on võimeline üks mees, siis ehk ei tundu edaspidi ka 5-10 km läbijalutamine midagi kontimurdvat! Inimene õpib eeskujudest ja seekord võiks Joeli näide inspireerida inimesi pisutki oma mugavustsoonist välja astuma.