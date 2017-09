DELFI VIDEO | Jane Salumäe: läbi valu 21 kilomeetrit joosta on väga suur eneseületus

Eesti rekordinaine nii maratonis kui poolmaratonis, 49-aastane Jane Salumäe osales SEB Tallinna Maratoni 21,2 km distantsil eelkõige oma maratonikooli kasvandike nimel.

"Olen rahul, et jõudsin finišisse. Mõtlesin mitu korda, et ei jaksa. Joosta läbi valu 21 kilomeetrit on väga suur enese piinamine ja enese sund," ütles Salumäe finišis Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mis siis sundis? "Tegin seda oma maratonikooli pärast, et olla eeskujuks kõigile, kes [sellistel üritustel] tahavad osaleda."

Salumäe aja ja koha jääme hetkel lugejatele võlgu, sest maratoni tulemuste leht on ülekoormatud.