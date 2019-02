DELFI VIDEO | Elu kiirema Tartu maratoni sõitnud Raul Olle: surnuks sõitma ei hakanud

"Ülikiire rada. Hästi jäine, libises hästi. Kui ma õigesti mäletan, siis ma polegi nii kiiresti seda rada sõitnud," rääkis 51-aastane Olle finišis Delfile. "Mingit eesmärki mul polnud. Vaatasin enesetunde ja suuskade järgi. Kindel oli see, et surnuks ma ennast sõitma ei hakanud. Kui tunnen, et enam ei jaksa, lasen tempos järgi."

