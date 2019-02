BLOGI JA FOTOD | Tartu Maratoni võit rändas esimest korda Soome, jäisel rajal sündis uus rajarekord!

46. Tartu Maraton

Raio Piiroja rääkis ETV-le, et sõitis kuus kilomeetrit ilma suusakepita, kuni lõpuks abi sai.

Võidumehe Niko Koskela kommentaar pressikonverentsilt: "Suurepärane on olla esimene soomlasest võitja, vaatasime eile õhtul järgi, et ükski soomlane pole varem võitnud ja siis otsustasime, et Niko võtab täna võidu. Olud olid väga kiired, see tegigi rekordi võimalikuks."

Kell 12.30 anti start 31 km distantsile.

Veikko Täär lõpetab 230-ndana.

Elukutseline kalamees ja endine jalgpallur Raio Piiroja lõpetas 121. kohal, aeg 3:01.59. Kaotust võitjale 30.50,8.

Naiste esikolmik:

172 meest on finišis, kui tablool on eelmise aasta võiduaeg 3:08. See näitab tänase raja kiiruse kohta nii mõndagi.

150 suusatajat on finišis. Anette Kasemets saabus just (+34.43).

"Mingit määret pole, kõik tuhisevad must mööda, aga tohutu lust on sõita!" (Hannes Hermaküla ETV otse-eetris Palu teeninduspunktist)

Naiste võitjaks krooniti teist aastat järjest rootslanna Maria Gräfnings (2:50.59,2). Tatjana Mannima on finišis teisena.

Tartu Maratoni kolmekordne võitja Raul Olle finišeerib 25. kohal (+14.23).

Esikümme: 1. Niko Koskela (FIN) 2:31.08,92. Damien Tarantola (FRA) +1,43. Fabio Lechner (SUI) +2,94. Corsin Hösli (SUI) +3,35. Bastien Poirrier (FRA) +3,46. Loic Guigonnet (FRA) +4,47. Antoine Auger (FRA) +5,28. Mart Kevin Põlluste (EST) +5,79. Petter Soleng Skinstad (NOR) +1.54,010. Benoit Chauvet (FRA) +2.19,5Esimesena jäi TOP10-st välja tallinlane Christopher Kalev (+2.24,0).

"Läksin võitma. Lõpukiiruses ja taktikalises mõttes jäi natuke puudu." (Mart Kevin Põlluste ETV otseülekandes)

Koskela on ühtlasi esimene soomlasest võitja Tartu Maratonil.

Pikalt juhtinud Auger sai 7. koha. Kümme meest hetkel finišis.

2:31.08 on ka uus põhidistantsi rajarekord!

Võitjapärg lähebki soomlase Koskela kaela, prantslane Tarantola teine, Poirrier kolmas. Põlluste kaheksas.

Soomlane Koskela on finišisirgele esimesena tulemas!

Lõpuspurt on alanud!

Mart Kevin Põlluste on finiši eel oma suusarajas viimaseks jäänud...

Liidritel alla 5 km tulla. Põlluste on liidrite grupis sees ja püsib esikohamängus!

Medalid Elvas juba ootavad!

Jälitajate grupp on Augeri kätte saanud! Šveitslane Lechter veab gruppi.

ETV-s reporter Vedru hoiatab, et võib tulla isegi Tartu Maratoni rajarekord. Liidritel vähem kui 10 km finišini.

Antoine Auger võidabki Palu vahefiniši (46,6 km). Põlluste püsib veel jälitajate grupis. Kaks vahefinišit veel (Hellenurme 53,5 km ja Kovhipunkt 59,2 km). Ja siis juba finiš Elvas.

"See enam proovimine pole, see on juba kangem kraam" (Tarmo Tiisler, ERR)

Kas tänane võitja? Prantslane Auger läheneb Peebu vaheajapunkti (39 km) uhkes üksinduses. Põlluste püsib jälitajate grupis.

Liidrid on Kuutse vahefinišis (32 km). Prantslane Damien Tarantola esimene, Põlluste teine!

GPS-i andmeid saab näha Vintage kategooria meestest Jüri Muttika kohta, aga paraku on see kas kinni hangunud või on Muttika rajalt maha tulnud. Poolel teel Matu vahefinišisse täpike seisab.

Ande vaheajapunktist (23 km) tuli liidrina läbi soomlane Niko Koskela. Viie sekundiga kaotasid talle Bastien Poirrier (FRA), Corsin Hösli (SUI) kuue sekundiga Christopher Kalev (EST), Benoit Chauvet (FRA), Loic Guigonnet (FRA) ja Mart Kevin Põlluste (EST). Esikümne lõpetasid prantslased Gerard Agnellet ja Damien Tarantola.

Vapustav ilm!

Naistest juhib rootslanna Maria Gräfnings, Tatjana Mannima on teine, prantslanna Marie Kromer kolmas.

Põlluste enam grupis päris vedaja ametit ei pea, aga püsib sees. Ande poole kihutab esimesena šveitslane.

Põsed heast ja paremast punnis.

Samal ajal on Hannes Hermaküla Matusse (12 km) jõudnud ja liigub GPS-i andmetel 12 km/h. Grete Lõbul sama tempo, aga temal on veel Matusse tükk-tükk maad tulla.

GPS-i pildi järgi hakkab Himma tasapisi grupist maha jääma...

Rebane Giovanni?

Kiirabibrigaad igaks juhuks valmis.

Rõõm on tõdeda, et Põlluste ja Himma on ikka veel liidrigrupis sees. Põlluste lausa veab seda gruppi!

Delfi ekipaaž Argo Ingver-Kaspar Ruus on samuti Matu vahefinišis (12 km). Seal künka peal see punane joon (vaheajapunkt) ongi. Järgmine vahefiniš juba 24 km peal Andes.

Raio Piiroja ja Tatjana Mannima on samuti Matu punktist läbi.

Raul Olle tuleb esimesest vaheajapunktist läbi kõrgel 18. kohal.

Matu vahefiniši võitis šveitslane Corsin Hösli, mullune võitja.

Martin Kevin Põlluste veab liidrite gruppi, kui rajal on olnud juba tosinkond minutit.

Nii nad läksid!

Siga on ka kohal. Kavatseb täna lennata.

Start on antud! Eliitgrupi meestel on juba hoog sees, tagumistel mitte nii väga... Aga küllap see staadion veerand tunniga lõpuks tühjaks saab.

Hetk enne starti:

Kaasaelajaid on nii tribüünil kui ka raja ääres hulgim. Isegi Vene lipp paistab.

Lõbusaid kostüüme:

https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=241633

Aivar Rehemaa räägib ETV otseülekandes, et rada on päris jäine.

Stardikoridor on avatud! Ilm on kohal viibiva Delfi Spordi reporteri Kaspar Ruusi sõnul külm ja tuuline.

Ilm.ee ütleb Tehvandi staadionil olevat 0 kraadi (tajutav temp -4). Tuulekiirus 3 m/s. Kardetavasti läheb peagi tsipa soojemaks.

