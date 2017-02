44. Tartu Maratoni Avatud Raja sõidu ja Tartu Teatemaratonini on jäänud poolteist nädalat. Tänase seisuga leiavad nimetatud sõidud kõige suurema tõenäosusega aset Haanja Puhke- ja Suusakeskuses.

Tartu Maratoni originaalrajal on seis endine: rada katab jääpõhi ning paarisentimeetrine lumekiht, mis tähendab, et suusatada pole seal võimalik. Kuigi varem oli Avatud Raja ja Teatemaratoni puhul esimene varuvariant Mammaste kunstlumerada, siis Haanja kasuks rääkis võimalus osalistele pikemat ringi pakkuda. Ehk siis: kui Mammastes saab suusatada vaid 2,5-kilomeetrisel kunstlumeringil, siis Haanjas saab seda teha 10-kilomeetrisel ringil, mis suures osas põhineb looduslikul lumel.

„Taevataat naeratas ja sealsed lumeolud on vahepeal nii palju paranenud, et meil tekkis võimalus osalejatele pakkuda oluliselt pikemat ringi kui Mammastes ja see ongi valiku ainuke põhjus. Mida pikemat ringi me osalejatele pakkuda saame, seda huvitavam ja vaheldusrikkam saab sõit olema,“ põhjendas otsust võistluste direktor Indrek Kelk. Ta lisas, et Avatud Raja sõidu ja Teatemaratoni pidamist Mammastes veel siiski välistada ei saa, kuna järgmiseks nädalaks lubavad ilmaprognoosid sulailma, mis võib Haanja radadele mõjuda hävitavalt. „Mammaste puhul aga on kindel, et järgmise kahe nädala jooksul sealsed olud käest ei lähe,“ rääkis Kelk.

Sõitude pidamine 10-kilomeetrisel ringil tähendab seda, et ka distantsid muutuvad lühemaks. Ehk siis Avatud Raja sõitude puhul asenduksid 63, 31 ja 16 kilomeetrised distantsid vastavalt 40, 20 ja 10-ga, Teatemaratonis aga rakenduks 4x10 km võistlusformaat.

Mis kuupäevaks on oodata lõplikke otsuseid Avatud Raja sõitude ja Teatemaratoni osas? „Tahaks olla optimist ja öelda, et esmaspäeval, 13. veebruaril suudame teha toimumiskoha suhtes lõplikke otsuseid, aga see sõltub siiski ilmaprognoosidest. Halvemal juhul saame lõplikud otsused öelda 15. veebruaril – siis peaks ilmaprognoos kuni 19. veebruarini olema paikapidav,“ ütles Kelk. „Siis on ka näha, kas juhtub ime ja on võimalik tänu ootamatule lumesajule siirduda Tartu Maratoni originaalrajale. Kõige tõenäolisemalt saame aga hiljemalt 15. veebruariks lõplikult kinnitada, et Avatud Raja sõidud ja Teatemaraton peetakse Haanjas,“ lisas ta.