Algas registreerimine Eesti suurimale jooksusarjale

Täna algab registreerimine Selver Eesti Linnajooksude uuele hooajale. Eesti suurima joolsusarjaga liituvad 2018. aastal Suurjooks ümber Viljandi järve ja Kuressaare Linnajooks.

Täna avati registreerimine Eesti suurimale harrastusspordisarjale Selver Eesti Linnajooksud. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva märkival 2018. aastal on kavas mitmed uuendused, mis teevad sarja mitmekesisemaks ja osalejate arvesseminemise hõlpsamaks ka neile, kellel näiteks maratoni läbimine üle jõu käiks. Korraldajate eesmärgiks on Eesti juubeliaastal liikuma panna esmakordselt üle 50 000 harrastaja.

2018. aastal kuulub Selver Eesti Linnajooksude sarja senise seitsme asemel üheksa jooksu. Tuleval aastal liituvad Linnajooksude sarjaga kaks pikkade traditsioonidega jooksuvõistlust: Suurjooks ümber Viljandi järve ja Kuressaare Linnajooks.

"Ühineme Selver Linnajooksude sarjaga 2018. aastal, et tähistada Eesti Vabariigi sajandat juubeliaastat ning anda 100+ rajal osalevatele jooksjatele võimalus alustada saja kilomeetri kogumist juba 1. mail ümber Viljandi järve jooksu rajal. Linnajooksude sarja on koondunud tuntud ja suured Eesti rahvajooksud ning usume, et tänavu Viljandis 89. korda startiva Eesti vanima ja väärikaima jooksu liitumine kevadest sügiseni kestva jooksusarjaga meeldib nii ümber Viljandi järve jooksjatele kui Linnajooksude sarjas osalejatele." lausus Ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson.

Kuressaare Spordikooli direktori Mati Mäetalu sõnul on Kuressaare Linnajooksu kvaliteedi tõstmise ja osalejate arvu kasvatamise nimel aastaid vaeva nähtud. “On äärmiselt positiivne ja rõõmustav, et üheks väljundiks kujunes nüüd liitumine Selveri Linnajooksude sarjaga. Koostöö sarja korraldajatega annab meile kindlasti väärt kogemusi ja uusi ideid ning aitab Kuressaare linnajooksu edukamalt turundada. Anname endast parima, et antud usaldust õigustada.”

Selver Eesti Linnajooksud raames selgitatakse välja paremusjärjestus „100+ rajal“. 100+ arvestuses tuleb koguda vabalt valitud osavõistlustel kokku 100 või enam kilomeetrit.

Kuivõrd Linnajooksude sarja kuulub nüüdsest üheksa jooksuvõistlust, muutub ka 100 kilomeetri kogumine sarjas kergemaks. Osaledes kõigi üheksa võistluse pikimatel distantsidel on võimalik aasta jooksul läbida maksimaalselt 182 km, mis on peaaegu kaks korda suurem number, kui 100+ rajal arvesse minemiseks tarvis.

Uute etappide lisandumine ja Linnajooksude sarja geograafia laienemine kergendab ka sarjas kaasa löövate jooksjate valikuid. Motiveerimaks jooksusõpru osalema kõikidel etappidel, autasustatakse kõigil üheksal osavõistlusel ajavõtuga distantsil osaluskorra kirja saanud jooksjaid, nagu ka 100+ arvestusse läinud võistlejaid, unikaalse Eesti 100 motiiviga medaliga ning auhindadega toetajatelt.

Linnajooksude sarjas osalemine on suurepärane võimalus Eesti juubeliaasta sportlikuks tähistamiseks. Läbida Eesti 100. juubeliaastal erinevais Eesti paigus kokku 100 kilomeetrit, liikudes sümboolselt Vabariigi terviseks, on jõukohane igale liikumisharrastajale.

Selver Linnajooksud sarja ühtne registreerimine on avatud alates 1.12.2017 kuni 31.03.2018 internetilehel www.linnajooksud.ee. Jooksusarja osavõtutasu sõltub valitud distantsidest. Kõige soodsam on registreerimine detsembris.

Selver Eesti Linnajooksud 2018 sarja osavõistlused:

Suurjooks ümber Viljandi järve - 1. mai

Kuressaare Linnajooks - 5. mai

Rapla Selveri Suurjooks - 27. mai

Narva Energiajooks - 9. juuni

Viking Line Eesti Ööjooks - 18. august

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks - 2. september

Tallinna Maraton - 8.-9. september

Tartu Linnamaraton – 6. oktoober

Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - 7. oktoober