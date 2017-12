2018. aasta Viru maraton toimub Pariisis

Estoloppeti suusasarja esimene etapp peetakse 27. jaanuaril Pariisis, Lääne-Virumaal.

“Pariisi puhkekeskuses on võimalik teha kaheringiline maratonirada, mis osaliselt kattub Tamsalu- Neeruti rajaga. Radade täpne kaart selgub siis, kui on olemas lumi - seda ootame pikisilmi!” kommenteerib suusamaratoni korraldaja Evi Torm optimistlikult.

Korraldaja arvates on Pariisi rada lihtsam, kuna seal pole suuri tõuse. Küll aga on rohkem lauskmaad ja peab hoolega tööd tegema. Torm lisab ootusärevalt: “Loodan, et tali ikka tuleb!”

Registreerumine sarjale ja üksikutele maratonidele on avatud Estoloppeti kodulehel.

Väga oodatud on ka vähese kogemusega suusasõbrad - lühidistants on kerge ja valdavalt 20 kilomeetri ringis. Lisaks on teretulnud ka lapsed, kelle jaoks on kohapeal eraldi Saare lastesõidud, mudilastele on avatud tasuta suusalaenutus ning viiakse läbi lõbusaid tegevusi ja mänge suuskadel.

Etapid Estoloppet 2018 sarjas:

L 27.01.2018 - 33. Viru Maraton

P 04.02.2018 - 20.Tamsalu-Neeruti Maraton

L 10.02.2018 - 20. Alutaguse Maraton

P 18.02.2018 - 45. Tartu Maraton

P 25.02.2018 - 20. Tallinna Suusamaraton

L 03.03.2018 - 43. Haanja Maraton