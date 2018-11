Täna algas registreerimine 6.-8. septembril 2019 toimuvale Tallinna Maratonile ja Sügisjooksule.

Baltimaade populaarseimale maratonijooksule ning Eesti suurimale rahvaspordisündmusele omistati tänavu Euroopa Kergejõustikuliidu kõrgeim korraldusstandard.

Eesti ajaloo osavõturohkeimal rahvusvahelisel spordisündmusel osales 2018. aastal kokku 23 940 jooksjat 67 riigist. Sajandi suurjooksuks tõusnud Tallinna Maratoni korraldus sai kõrge hinnangu samaaegselt siin toimunud Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS kongressilt ning pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu kõrgeima 5 Star Race standardi. See loob Eesti suurimale rahvusvahelisele jooksusündmusele võimaluse juba lähiaastail kandideerida Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF tasemega jooksuvõistluseks. Perspektiiv on jõuda 2025. aastaks kõrgeima tasemega rahvusvaheliste jooksude hulka. Mida kõrgem on võistluse tase IAAFi ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on tulevikus võimalik teenida reitingupunkte ka Eesti jooksjatel oma kodumaal. See on eelduseks Eesti pikamaajooksu jätkusuutlikkuse tagamiseks rahvusvahelises spordiliikumises ning juba lähitulevikus üheks Eesti jooksjate esindamise aluseks tiitlivõistlustel.

Tipptasemel jooksjaid ja tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu 2019. aasta kolmepäevane programm algab reedel 6. septembril viiekilomeetrise Nike noortejooksuga, jätkub laupäeval 7. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km sügisjooksuga ja lõpeb pühapäeval 8. septembril klassikalise maratonijooksu (42,2 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).

Eesti suurimale jooksusündmusele saab registreerida internetiaadressil www.jooks.ee



Soodsaim registreerimisvoor kestab 15. detsembrini.