Tallinnas saavad kokku maailma suurimate maratonide korraldajad

AIMS peamine eesmärk on propageerida ja edendada pikamaajooksu üle kogu maailma. Jooksmine on kõige lihtsam aktiivse liikumise viis, mille positiivne mõju inimese tervisele on mitmete uuringutega tõestust leidnud. Rahvusvahelise Maratonide Liidu üheks suuremaks väljakutseks käesoleval hetkel on uue põlvkonna muutuvate eelistustega kohanemine ning nn. nutipõlvkonna toomine liikumisharrastuse juurde.