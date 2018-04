Tallink Maijooksule on registreerunud juba üle 6000 osavõtja

Märkimisväärne on see, et teist korda Maijooksu ajaloos saavad kõik osalejad finišis kaela medali, mis on kujundatud uue unikaalse disainiga ning sobib kaunistama iga naise auhinnakappi.

Maijooks ei ole aga pelgalt liikumisüritus, sest kogu päeva on Lauluväljakul avatud Tervisemess ja Tallink Meestehoid. Ürituse lõpetab traditsiooniliselt meeleolukas kevadkontsert, mille peaesinejana astub osalejate rõõmuks lavale Karl-Erik Taukar.

Tallink Maijooks toimub Tallinna Lauluväljakul 19. mail. Kavas on nii ajavõtuga seitsmekilomeetrine võistlusdistants kui ka ajavõtuta jooks, käimine, kepikõnd ja lõbusad Drako lastejooksud. Korraldajad on tänavu valmis vastu võtma 15 000 osalejat.

Tallink Maijooksule saab registreeruda veebilehel www.jooks.ee.