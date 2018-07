Pühapäeval peetakse Heino Lipu mälestusvõistlused, sihiks võetud 39 aastat vana Eesti rekord

Pühapäeval, 22. juulil toimuvad Ida-Virumaal Maidlas kümnendad Heino Lipu mälestusvõistlused kuulitõukes. Sihikule võetakse 39 aastat vana Eesti rekord.

Legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu sünnikoha lähedal Ida-Virumaal Maidla mõisakompleksis sel pühapäeval toimuval traditsioonilisel kuulitõukevõistlusel on esikohapretendendiks mitmekordne Eesti meister Kristo Galeta Kergejõustikuseltsist Sakala. Eesti viimaste aastate parima kuulitõukaja tänavu kevadel tõugatud isiklik rekord on 19.87, aga mehe võimed lubavad palju enam. Maidla võistlusteks on korraldajad Galetale seadnud neli kõrget eesmärki: alistada Euroopa meistrivõistluste normatiiv 19.90, ületada esmakordselt 20-meetri piir, lüüa üle juba kolmkümmend üheksa aastat vana Eesti kuulitõukerekord 20.53, mille püstitas Heino Sild 1979. aastal Budapestis ning võtta enda nimele Heino Lipu mälestusvõistluste rekord, mis kuulub 2013. aastast bulgaarlasele Georgi Ivanovile 20 meetri ja 78 sentimeetriga. Iga eesmärgi täitmine lisab motiveeriva auhinnaboonuse.

Võidumõtetega saabub Maidlasse ka norralane Marcus Thomsen, kelle isiklik rekord on 19.70. Esikolmikukohti rihivad ka Jander Heil (isiklik rekord 18.85) ja Kert Piirimäe (isiklik rekord 17.02). Heino Lipu mälestusvõistlustel näeb võistlemas ka Eesti parimat naiskuulitõukajat Kätlin Piirimäed (isiklik rekord 16.80).