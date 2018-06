Narva Energiajooksul võetakse sihikule mitmed rekordid

Poolmaratoni stardinimekiri on seekord esinduslikum kui eales varem Narvas olnud on. Kohal on hetkel Eesti parimad pikamaajooksjad tiitlikaitsja Roman Fosti Sparta Spordiseltsist ja Tiidrek Nurme Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, kes lähevad püüdma Eesti meistritiitlit, kus võib oodata ka väga kiiret lõpuaega. Fosti poolmaratoni rekord 1 tund, 3 minutit ja 45 sekundit on joostud sel kevadel. Nurme tippmark 1:03.13 on püstitatud viis aastat tagasi, aga hiljutised kiired ajad treeningvõistlustel on paljulubavad. Võimatu pole seegi, et heades oludes ja tugevas konkurentsis võetakse laupäeval Narvas sihikule Eesti poolmaratoni rekord, 1:03.00, mis kuulub 2001. aastast Pavel Loskutovile. Narva Energiajooksude kaheksa aastase ajaloo kiireima poolmaratoni aja 1:04.59 jooksis 2012. aastal Viljar Vallimäe.

Narva Energiajooksu võit ei pruugi aga seekord Eestisse jääda, sest starti on tulemas 21-aastane tulevikutalent Dominic Kiptarus, kes on tänavu varakevadel jooksnud nii võimsa aja kui 1:00.07. Keenialase taset kinnitab fakt, et mees sai kolm aastat tagasi alla 20-aastaste krossijooksu maailmameistrivõistlustel neljanda koha ning stardib täna õhtul Oslo teemantliiga etapil 10 000 meetri jooksus. Lisaks tugevale Aafrika jooksjale on võistlejate nimekirjas ukrainlane Dmytro Seruk isikliku rekordiga 1:05.15. Lisaks on stardis eelmisel aastal Eesti meistrivõistluste arvestuses hõbedale tulnud Raido Mitt ja pronksimees Raivo Alla. Kõrgete kohtade nimel loodavad kindlasti sõna sekka öelda ka Ida-Virumaa parim jooksumees Dmitri Aristov, füsioterapeut Priit Lehismets jt.

Naistest on poolmaratonis favoriitideks Leila Luik Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, eelmisel aastal hõbedale tulnud Kaisa Kukk klubist Treeningpartner ning mullu pronksmedali võitnud Marion Tibar, Sparta esindaja Olga Andrejeva jt. Välistada ei saa ka uute nimede esilekerkimist.

Kell 14.00 startiv Narva Energiajooksu 6-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele toob starti üle 2000 liikumisharrastaja. Kõik, kes seda distantsi võita soovivad, peavad arvestama alles 13-aastane Luna-Aleksandra Lagodaga Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist.

Narva ja Virumaa inimestel ning kõigil teistel Narva Energiajooksule saabujatel tasub kaasa võtta ka lapsed. Laupäeval kell 11.30 toimuvad rannahoone juures Joaoru saarel lustakad Drako lastejooksud, millest osavõtt on kõigile tasuta. Lastejooksudele on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12. Soovitav on kohapeal aja kokkuhoidmiseks lapsed eelregistreerida internetilehel www.jooks.ee.

Eesti meistrivõistluste ja Energiajooksu autasustamistseremooniad toimuvad Narva jõeäärsele rannaliivale püstitatud laval, kus annab sportliku laupäeva lõpetuseks tulise kontserdi ka Eesti üks populaarsemaid rockbände Smilers.

Tänavune Narva Energiajooks kuulub Eesti Vabariik 100 spordisündmuste kalendrisse Ida-Virumaa ühe tähelepanuväärsema üritusena.