Narva Energiajooks viib osavõtjad ajaloolisele Kreenholmi territooriumile

Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning 6-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga viiakse poolmaratonis läbi Eesti meistrivõistlused. Nii poolmaratoni kui ka kuuekilomeetrise distantsi lõpetajad saavad kaela erikujundusega Narva Energiajooksu medali. Eesti ühe kauneima rajaga suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee

Tänavune Narva Energiajooks kuulub Eesti Vabariik 100 spordisündmuste kalendrisse Ida-Virumaa ühe tähelepanuväärsema üritusena. Laupäeval, 9. juunil toimuvale piirkonna suurimale spordisündmusele oodatakse esmakordselt üle viie tuhande osaleja.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linna, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud neljas etapp.