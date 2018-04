Täpselt kuu aja pärast toimuva Tallink Maijooksu pooled stardikohad on juba välja müüdud. Naiste suurimale liikumissündmusele pääseb tänavu starti 15 000 osalejat.

Sel aastal juba kolmekümne esimest korda toimuvale Tallink Maijooksule registreerumine on jõudmas kõrgpunkti. Kevadisele traditsioonilisele suursündmusele registreerunud liikumisharrastajate arv läheneb kaheksale tuhandele.

Tallink Maijooksule saab ennast kirja panna nii üksikult, sõpruskondade kui kollektiividena. Just ettevõtete ja asutuste seas on registreerimine väga populaarne ning sportlike kollektiividena tullakse starti kümnete ja isegi sadade kaupa. Töökollektiivide arvukus on Maijooksul aastatega jõudsalt kasvanud, sest suurim naistele mõeldud liikumissündmus on hea põhjus korraldada oma naistöötajatele motivatsioonipäev või lihtsalt koos kolleegidega sportlikult aega veeta. Tänavu tõuseb töötajate sportimist soodustavate ettevõtete arv tõenäoliselt veelgi, kuna sellest aastast rakendus ettevõtetele sporditoetuse maksuvabastus sada eurot kvartalis ning see kindlasti julgustab tööandjaid panustama oma töötajate tervisesse, seal hulgas ühiselt rahvaspordiüritustel osalema.