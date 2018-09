HOMME DELFI TV-s | EOK Spordinädala lõpetab laupäevane trenniõhtu BeActive Night

Spordinädal 2018 viimasest suursündmusest on oodatud osa saama kõik huvilised. Trenniõhtu programmis on mitmekülgne valik erinevaid treeninguid, mis toimuvad nii siseruumides kui ka õues ja mis kõigi osalejate kehad ja meeled rõõmustama aitavad panna.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul kulmineerub neljandat korda toimuv Spordinädal seekord BeActive Night’ga, millest saab loodetavasti samuti traditsioon. “Ülemiste linnakus toimuva Spordinädala lõpusündmuse programm peegeldab hästi kogu nädala sündmuste eriilmelisust – on olemas palju erinevaid treeningtsoone paljudel spordialadel, millest osavõtt on avatud kõigile. Loodan, et paljud Spordinädalal osalejad leiavad tee ka laupäeva õhtul Ülemiste linnakusse, kus pärast sportlikku tegevust leiab aset ka kaasahaarav meelelahutuse programm, mis on ühtlasi ka väärikaks lõppakordiks selle aastasele spordinädalale,” rääkis Lusmägi.

MyFitness Grupi turundusjuht Marika Mäsaki sõnul on oluline, et leiaksime rohkem aega oma keha märkamiseks ja selle eest hoolitsemiseks: “Hea enesetunde üks alus on hea kehaline vorm. Leides endale sobiva treeningviisi ja harrastades seda regulaarselt võib kindel olla, et meie meel muutub rõõmsamaks ja enesetunne paremaks. BeActive Night on suurepäraseks võimaluseks veeta meeleolukas õhtu ja teha tutvust erinevate treeningstiilidega,” rääkis Mäsak ja lisas: “ MyFitness Ülemiste City spordiklubis ja Ülemiste City linnakus on trenniõhtuks üles seatud 10 treeningtsooni, kus on juhendajateks klubi parimad treenerid. Ootame kõiki, üksi või koos perega laupäeval MyFitness Ülemiste City klubisse, et veeta üks mõnus ja tõhus trenniõhtu”