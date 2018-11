Zielona Gora peatreener: usun, et andsime ise võidu Kalevile

“Õnnitlused Kalevile võidu puhul. Usun, et andsime neile selle võidu, kuna tegime 18 pallikaotust. Lisaks lasime neil võtta 19 ründelauapalli ja kõige tipuks viskasime ise veel 10 vabaviset mööda,“ loetles Jovovic põhjuseid, miks nad Ühisliigas ikkagi hooaja kolmanda kaotuse said. “Niimoodi on raske üldse mängus olla ja viimastel sekunditel võitu võtta.“

“Alustasime mängu hästi. Kontrollisime rütmi. Tegime seejärel aga halbu viskeid. Andsime neile võimaluse mängu tagasi tulla. Peame sellistest asjadest õppima. Peame sellisel tasemel mängimiseks paremini tegutsema,“ tunnistas ta.

Kalev/Cramo ääremängija Kristjan Kitsing tõdes aga, et enda meeskondliku mänguga õnnestuski Zielona Gora eksima sundida.

“Meeskonnatöö täielikult. Suutsime lauda kontrollida ja tulime mängu tagasi. Algus oli väike ehmatus, kui kümne punktiga kaotusseisu jäime. Tulime meeskonnana kokku ja suutsime mängu tagasi tulla,“ rääkis viimasel minutil otsustavad vabavisked korvi saatnud ja neli punkti kogunud Kitsing ja loetles seejärel võidu võtmesõnu. “Rünnakul meeskonnatöö, kaitses meeskonnatöö ja lisaks lauapallid.“

Tabeliseis: 1. Moskva CSKA 7 (võitu)0 (kaotust), 2. BC Himki 7/0, 3. Kaasani Unics 5/1, 4. Peterburi Zeniit 3/2, 5. Lokomotiv-Kuban 3/3, 6. Astana 3/3, 7. Kalev/Cramo 3/4, 8. Zielona Gora Stelmet 2/3, 9. Saraatovi Avtodor 2/3, 10. Nižni Novgorod 2/4, 11. Permi Parma 2/4, 12. Krasnojarski Jenissei 2/5, 13. Minski-Tsmoki 1/5, 14. Riia VEF 1/6.