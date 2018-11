Zenit lõi Jenningsi meeskonnast minema

Praeguseks 29-aastane Jennings oli kindlasti Zeniti tuntuim mängija: 2009. aastal NBA-ga liitudes viskas ta juba oma karjääri seitsmendas mängus lausa 55 punkti ning tema võimas esimene hooaeg pani paljud lootma, et temast saab pikaks ajaks Milwaukee Bucksi liider.

Paraku nii ei läinud: oma kolmandal hooajal viskas ta küll keskmiselt 19,1 punkti mängus, kuid sellele järgnes langus ning eelmise hooaja järel siirdus ta Euroopasse, sõlmides lepingu Zenitiga.

Peterburi klubi eest viskas ta keskmiselt 10 punkti mängus, ent läks tülli klubi peatreeneriga: nimelt postitas ta pärast EuroCupil saadud võidumängu Instagrami postituse: “Õppetund kogu eluks. Ära kunagi mine mängima meeskonda, kus isa juhendab poega. Mitte kunagi.” Teadupoolest on Zeniti peatreeneriks Vassili Karasjov, kelle poeg Sergei on meeskonnas üks põhitegijatest. Karasjov viskas nimetatud mängus 21 ja Jennings vaid 8 punkti. Jennings kustutas postituse kohe, kui see avalikkuse ette jõudis ja sai ka klubilt trahvi, ent meeskonna sisekliima oli juba rikutud ning eile hilisõhtul teatas Zenit, et Jenningsi leping on poolte kokkuleppel lõpetatud.

Pühapäevases mängus BC Kalev/Cramoga Jennings ei osalenud.