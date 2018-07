VTB Ühisliigaga liitub Poola klubi, Final Four jääb minevikku

Täna toimus Moskvas iga-aastane ametlik VTB Ühisliiga juhatuse koosolek, kus muu hulgas pandi paika tuleva hooaja formaat, osalevad võistkonnad ning liigat puudutavad määrused.

Ühtekokku sai selgeks, et liigas jätkavad kõik eelmisel hooajal osalenud meeskonnad, uueks liitujaks on neljakordne Poola meister Zielona Góra, kes eelmise hooaja lõpetas koduses liigas teisel kohal, vahendab Kalev/Cramo kodulehekülg. Lisaks esitas taotluse liigaga liitumiseks Venemaa klubi BC Spartak Primorje, kelle pöördumist aga ei rahuldatud.

Seega osaleb järgmisel hooajal VTB Ühisliigas 14 meeskonda. Teiste seas jätkab ka Eesti meister Tallinna BC Kalev/Cramo.

Arvatavasti suurimaks muutuseks VTB Ühisliiga võistlussüsteemi juures on see, et eelmise hooaja lõpus esmakordselt toimunud Final Four asendatakse järgmiseks hooajaks tavapärase play-off süsteemiga. Finaalid toimuvad ajavahemikul 4.-15. juuni.

Arutluse all oli ka võimalus, et liiga eeldatavaks lõppkuupäevaks kujuneb 28. juuni, kuid ühisel hääletusel otsustati lühema hooajaplaani kasuks.