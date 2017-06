VTB Ühisliiga tähtmängijale määrati väljaütlemiste eest rahatrahv

VTB Ühisliigas pakkus põnevust poolfinaalseeria Peterburi Zenidi ja Moskva oblasti Himki vahel. Himki jäi teadupärast 0-2 kaotusseisu, ent suutis seejärel kolm mängu järjest võita ning peale jääda 3-2.

Huvitav on märkida, et pärast teist kaotust esines Himki poolel kriitilise sõnavõtuga kohtunike aadressil VTB liiga põhihooaja MVP ehk kõige väärtuslikum mängija Aleksei Šved, kes sõnas, et kohtunike halvad otsused mõjutasid kohtumise kulgu.

Liiga juhtkonna arvates käitus Šved valesti ning teda karistati 300 000 rublaga. Korvpalluri jaoks, kes teenib aastas seitsmekohalise summa eurosid (3,4 miljonit) on tegu piskuga (4800 eurot), mille liigutamist siia-sinna ei märkagi. Aga, liiga juhtkond vähemalt reageeris.

Lisaks karistati rahatrahviga ka Himki klubi (1600 eurot), kuna seeria kolmandas mängus, mis oli Himki esimeseks kodumänguks, tegi teadustaja publikule pidevalt üleskutseid valel ajal. Kui pall on mängus, siis reglemendi punkti 34.10.1 kohaselt mikrofoniga üle saali lärmata ei tohi.