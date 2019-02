VTB Ühisliiga Tähtede mängu pealtpanekuvõistlusel osaleb Jõesaar, kaugviskevõistlusel Kitsing

💣 Определены участники конкурса трехочковых на Матче Всех Звезд 2019:

💣 We are happy to announce participants of 3-point contest at #vtballstar 2019: ⠀



🌟 Artis Ate, @vefriga

🌟 Vitaly Fridzon, @lokobasket

🌟 Kristjan Kitsing, @BC_Kalev

🌟 Dorell Wright, @lokobasket pic.twitter.com/3lYPjBERFe