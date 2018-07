VTB Ühisliiga saab uue liituja näol täiendust Poolast?

Insideri David Picki poolt sotsiaalmeediasse pikitud infokillu kohaselt liitub uuel hooajal VTB liigaga Poola meistrivõistluste mullune poolfinalist Zielona Gora Stelmet. Viimati osalesid poolakad VTB Ühisliigas hooajal 2013-2014 kui kaasa mängis Zgorzeleci Turow. Nüüd siis uue klubiga järgmisele ringile?

Picki sõnul on VTB liigaga kontakti otsinud ka Tel Avivi Maccabi, aga esialgu kombatakse vaid üldist valmisolekut.

