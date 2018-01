VTB Ühisliiga portaal: Kalev/Cramosse kuulub üks endine ja üks tulevane NBA mängija. Kes?

Korvpalli VTB Ühisliiga ametlik kodulehekülg lahkab erinevaid aspekte Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo kohta. Ühe punktina tuuakse välja tõdemus, et klubi koosseisust leiab ühe endise ja ühe tulevase NBA mängumehe.

Varasemalt on NBA-s mänginud Cedric Simmons, kes aastatel 2006-2009 kandis lühiajaliselt New Orleans Hornetsi (praegune Oklahoma City Thunder), Cleveland Cavaliersi, Chicago Bullsi ja Sacramento Kingsi särki. Mänge kogunes Simmonsi "vööle" 75. Kuulsustest on tema tiimikaaslasteks olnud LeBron James, Chris Paul ja Derrick Rose.

Tulevaseks NBA meheks peetakse aga 21-aastast Isaiah Briscoe´d. Öeldakse, et see on vaid aja küsimus. Briscoe´st saaks NBA-sse jõudmise puhul teine mängija, kes kasutanud unistuste liigasse jõudmiseks valemit - NCAA, Kalev/Cramo, NBA. Esimesena tegi sarnase teekonna läbi Josh Akognon.

Eelmisel aastal mängis Briscoe NBA Suveliigas Philadelphia 76ersi eest, hooajaeelsetes mängudes kandis ta Portland Trail Blazersi särki.